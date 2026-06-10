ONPE informa que 7 oficinas descentralizadas no recibieron actas de votación por mal tiempo

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que siete de sus oficinas descentralizadas, ODPE, aún no han recibido las actas observadas durante el proceso de votación en la segunda vuelta electoral debido a lluvias intensas que afectan a su traslado.

De acuerdo con la ONPE, hasta el mediodía del martes 9 de junio se registraron 1.557 actas observadas en el centro de soporte nacional que monitorea el traslado del material y el avance del cómputo: 48 del extranjero, 952 de Lima y 557 del resto de regiones.

Según RPP, el organismo precisó que las ODPE que aún no reciben el material electoral están en: Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena. Según la entidad, las complicaciones climáticas impiden el traslado desde zonas rurales de difícil acceso hacia los centros de cómputo.

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Entre los factores que describió la ONPE figuran la imposibilidad de transportar los sobres con actas en helicópteros del Ejército del Perú y el aumento del caudal de ríos por las lluvias, lo que dificulta la navegación de las embarcaciones que deben llevar el material electoral.

Fotografía que muestra un acta electoral durante el conteo de votos este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo

También se espera que terminen de llegar a la ODPE Lima Centro 1 las actas procedentes del extranjero, que el Ministerio de Relaciones Exteriores traslada al país por estar a cargo de la realización de la Segunda Elección Presidencial 2026 fuera del Perú, según la ONPE. Hasta el momento, la entidad indicó que ya se encuentran en Lima actas provenientes de 50 ciudades.

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La ONPE señaló además que en 10 ODPE, ubicadas principalmente en zonas altoandinas, no se ha observado ninguna acta electoral. Las oficinas con mayor número de actas observadas son Lima Este 1 (183), San Juan de Lurigancho (76) y Lima Oeste 3 (54), de acuerdo con el registro del centro de soporte nacional.

Más de 6 millones de peruanos no votaron

A diferencia de la primera vuelta, que estuvo marcada por irregularidades que afectaron la participación ciudadana, que registró a 7.157.687 peruanos ausentes; durante la segunda vuelta electoral la organización permitió que los ciudadanos voten con normalidad. Aún así, el ausentismo podría alcanzar cifras similares pues hasta el momento el conteo de ONPE indica que 6.860.845 peruanos decidieron no participar de la jornada electoral.

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Según se indica en la web de la ONPE, hasta el momento se ha registrado el voto de 19.047.412 peruanos. Es en este grupo en el que se ubican los 1.2 millones de votos nulos o en blanco y representan aproximadamente las dos terceras partes de la cantidad de peruanos habilitados para votar. Según el Reniec, un total de 27.325.432 estaban registrados como parte del padrón electoral y estaban habilitados para votar.

12/04/2026 April 12, 2026, Five, Peru: Lima, Peru, April 12, 2026 - Elections / Presidential / Peru - Thousands of Peruvians were unable to cast their votes during the two-day election period, in which Keiko Fujimori currently leads the polls, followed by Lopez Aliaga in second place and Ricardo Belmont Casinelli in third. The National Elections Board and the ONPE (National Office of Electoral Processes) are currently opening polling stations located in schools in southern Limaâ?"including the Lara Bonilla National Educational Institution in the Lurin districtâ?"under strict security measures on the ground and in the air. The two-day elections conclude on April 14, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m...Credit: Naldy Castillo Gomez/TheNews2(Foto: Naldy Castillo Gomez/Thenews2/Zumapress) POLITICA Europa Press/Contacto/Naldy Castillo Gomez

Resultados ONPE 2026: link oficial para seguir el avance del escrutinio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la tarde de este domingo 7 de junio la plataforma oficial para seguir el avance del conteo y revisar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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El acceso a la página de consulta se realiza mediante el enlace oficial habilitado para la segunda vuelta: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen