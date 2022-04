Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y George Forsyth lideran encuestas para la alcaldía de Lima

Urresti, López Aliaga y George Forsyth encabezan intención de voto en encuesta de Datum

El próximo 07 de octubre del 2022 se llevarán a cabo las elecciones municipales y regionales en el Perú y de acuerdo a la última encuesta de Datum, Daniel Urresti lidera la intención de voto con 21%, seguido del líder de Renovación Popular y ultra derechista, Rafael López Aliaga, con 19%. Mientras que en tercer lugar, y más alejado, se encuentra el exalcalde de La Victoria, George Forsyth con el 10%.

Ricardo Belmont ocupa la cuarta posición con 7%, seguido de Alberto Tejada (4%). Álvaro Paz de La Barra cuenta con 3% y Eddie Cuellar con 2%.

El representante de Fuerza Popular, César Combina apenas alcanza el 1%.

Sin embargo, el 22% manifestó que votaría en blanco, viciado o por ningún candidato y otro 10% aún no decide por cuál candidato se inclinaría.

Según la ficha técnica, esta encuesta fue realizada a nivel nacional en el grupo objetivo de hombres y mujeres de 18 a 70 años y tiene un margen de error de 4,5%.

CAMPAÑA AL PALACIO MUNICIPAL

Aunque aún no se conocen los candidatos del partido de gobierno y otros partidos políticos, la carrera por llegar al palacio municipal se inició en las redes sociales, donde el candidato por el partido ‘Podemos’ no duda en lanzar duros comentarios contra el actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz y candidatos rivales.

Urresti, que ha sido candidato a la presidencia de la República se ha declarado ‘abanderado’ contra la delincuencia y entre sus promesas de campaña, al igual que los otros postulantes, es la lucha contra la delincuencia en la capital peruana que se ha visto desbordada por el sicariato, raqueteros y mafias venezolanas que han tomado diversas zonas de la Lima.

Rafael López Aliaga de Renovación Popular, recientemente confirmó su candidatura a la alcaldía de Lima, pero las declaraciones despectivas del vocero de su partido en el Congreso, Jorge Montoya, quien dijo en vísperas que estaba a favor de la inmovilización decretada por el Gobierno, pues tenía información de que iban a “bajar los cerros a saquear la ciudad”, han molestado al líder ultraderechista y su campaña electoral.

López Aliaga, en entrevista con RPP sostuvo que el dicho de Montoya fue a título personal y no refleja la postura de su bancada parlamentaria. “Esa frase a mí me desconcertó lo llamé y le dije que se tenía que disculpar, pero no se disculpó y yo me he tenido que disculpar y me disculpo como partido por esa frase infeliz. Yo estoy indignado y estoy en desacuerdo, será responsabilidad de Jorge Montoya qué quiere decir, esa es una frase despectiva”, manifestó.

En tanto, George Forsyth, que ocupa el tercer lugar de la intención de voto, ha sido duramente criticado por utilizar su vida personal como una vitrina para ganarse el voto popular. Hace unos años, previo a la campaña de elecciones municipales del 2018 se comprometió y casó con la actriz Vanessa Terkes. Su boda fue portada de los medios de comunicación y esta exposición le ayudó a ganar el puesto de alcalde de La Victoria, cargo al que renunció un par de años después para presentarse en los comicios presidenciales, pero el escándalo de su separación y acusación de agresión en contra de su expareja revirtieron los resultados y no logró ubicarse en los primeros lugares y su partido perdió la inscripción electoral al no poder llegar al 5% de votos.

