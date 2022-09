Austin Palao se burló de Esto es Guerra por especular sobre su posible regreso al programa

Austin Palao utiliza sus redes sociales para burlarse de EEG. (Instagram)

Austin Palao no se quedó con los brazos cruzados luego de que ‘Esto es Guerra’ mencionara su nombre como posible ‘jale bomba’. Y es que, el último viernes 23 de setiembre, el programa comenzó anunciando que habría un nuevo ingreso y fueron los conductores quienes dijeron que podrían ser Rafael Cardozo, Nicola Porcella, Austin Palao o Pancho Rodríguez.

Esto ocasionó que Fabio Agostini resaltara que la presencia de la actual pareja de Flavia Laos sería la única que favorecería al reality. “De esos cuatro, la única bomba que veo ahí es Austin, nada más. El que más se lo merece y el que más aportaría el programa (...) por todo, por cómo es como persona y cómo es como competidor”.

Sin embargo, Pancho Rodríguez fue presentado como el nuevo integrante de ‘Esto es Guerra’ tras su regreso al Perú luego de casi 9 meses de estar en su país natal debido a sus problemas con Migraciones. Ante ello, Austin Palao utilizó sus redes sociales para expresar lo que sintió al escuchar que estaban especulando sobre él.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el modelo se burló que lo ocurrido en la última edición de EEG y solo escribió emojis de una bomba y una carita de burla, en clara alusión al programa, pues también lo publicó minutos antes de que acabe la emisión.

Austin Palao se burla de EEG. (Twitter)

Su publicación causó múltiples reacciones así como varios comentarios donde los usuarios arremetieron contra el reality de América Televisión por usar su nombre y ‘vender humor’. “Ya sabíamos que no eras pero, o sea, tanto humo con tu nombre a cada rato lo mencionan en el programa de la tarde y noche”, “Lo mencionan mañana y tarde comentan de su vida en su ausencia invitan a otros a hablar de el Los programas de ese canal no encuentran otra manera de generar contenido y tener rating si no es mencionándolo”.

Recordemos que, el hermano menor de Said Palao fue suspendido de ‘Esto es Guerra’ el 01 de febrero del 2021 cuando se quejó en vivo de un juego de altura. Tras realizar las pruebas, mostró las marcas que tuvo en el cuello producto del forcejeo del momento. En aquel instante, el participante confesó que sufrió un ataque de pánico y acusó a la producción de no tener la seguridad suficiente para salvaguardar a sus participantes.

Rápidamente, el ‘Tribunal’ decidió mandar a casa al modelo sin un fecha de regreso. Lamentablemente, por hacer la queja pública, no volvió a aparecer en el reality. Tiempo después, confirmó que él esperaba que la producción se disculpe por haberlo puesto en riesgo, pero eso nunca pasó. Además, de no sentirse seguro, fue retirado del programa, tal como se vio en vivo.

Austin Palao y su salida de Esto es Guerra. (Foto: Composición)

Austin Palao cuenta cómo retomó su amistad con Emilio Jaime

Austin Palao contó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que retomó su amistad con Emilio Jaime, indicando que lo que pasó entre ellos en el pasado quedó atrás. “Coincidimos en la misma discoteca... esos episodios ya pasaron hace mucho”, acotó.

Esto con respecto a la polémica que se ocasionó con Luciana Fuster. Asimismo, el modelo sorprendió a más de uno al señalar que fue su exmejor amigo el que se pudo en contacto con él. “Siempre él anda ahí escribiendo, me dijo que iba estar por ahí y pues yo también iba salir“, añadió.

De otro lado, la pareja de Flavia Laos sostuvo que Emilio Jaime subió una foto junto a él en Instagram bajo su consentimiento. “Como que ahí se emocionó por el tema y le dije normal, dale, súbela bajo mi consentimiento”, afirmó.

