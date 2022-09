Alejandra Baigorria y Michelle Soifer tuvieron un fuerte cruce de palabras en ‘Esto es Guerra’. | América Tv.

Nace una nueva enemistad en ‘Esto es Guerra’. Alejandra Baigorria no toleró que Michelle Soifer opine sobre la actual situación de los ‘combatientes’, quienes se encuentran atravesando un mal momento debido a que la producción les está restando puntos por la falta de compromiso de Rafael Cardozo.

Al escuchar las declaraciones de la cantante, la empresaria le recomendó que no gaste sus fuerzas hablando del equipo enemigo y que mejor ensaye para el enfrentamiento que tendrá este sábado en ‘La Gran Estrella’ contra Yahaira Plasencia.

“ Guarda tu voz, espero que le ganes a Yahaira ”, fue el duro mensaje que le lanzó Alejandra Baigorria a la popular ‘Michi’, indicando que ella le daría su voto a la salsera y que desde su casa le estará haciendo barra para que le gane.

Las palabras de la enamorada de Said Palao fueron tomadas a bien por Michelle Soifer, pues no tuvo problemas en decir que se iba a preparar y que seguramente su presentación de este sábado iba a sorprender a más de uno.

Aprovechando la discusión entre ambas competidoras, Johanna San Miguel tomó la palabra y le aconsejó a los televidentes que sintonicen el programa de Gisela Valcárcel para que vean el enfrentamiento de canto entre la chica reality y la cantante de salsa.

De otro lado, Alejandra Baigorria le propuso hacer una apuesta a Michelle Soifer, indicando que si ella perdía ante la salsera se iba a quedar callada durante toda una semana, mientras que si la interprete de ‘La Nena’ era elegida la ganadora, no hablaría una semana.

Sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada, por lo que decidieron hacer otro acuerdo, en el que si ganaba la popular ‘Solcito’, la empresaria debía de realizar una presentación en ‘Esto es Guerra’.

Por su parte, la enamorada de Said Palao le propuso hacer un circuito extremo para demostrar quien era mejor en la competencia, algo que finalmente no aceptó Michelle, pues reconoció que no se encuentra en su mejor momento.

Finalmente la discusión llegó a su fin cuando Michelle Soifer señaló que si Fabio Agostini pudo participar en algún momento en ‘El Gran Show’, cualquier persona del reality podía ir.

Michelle Soifer es duramente criticada por Magaly Medina, por tour nacional. Foto: Instagram

Fabio se defiende

Al escuchar las declaraciones de su compañera, Fabio Agostini se defendió de las críticas y aseguró que dio un buen espectáculo en ‘El Gran Show’, siendo uno de los artistas revelación, sorprendiendo incluso a su propia madre.

“Yo fui una de las mejores cosas que pasaron por ‘El Gran Show’. Hasta mi madre se sorprendió de escucharme cantar. Además, si estamos hablando de quién lo hizo peor, nos referimos al Pato Parodi”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO