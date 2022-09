Rafael Cardozo renuncia a ‘Esto es Guerra’ por burlas hacia su relación con ‘Cachaza’. | América Televisión.

Hace algunos días nació el rumor de que Rafael Cardozo se encontraría nuevamente soltero luego de 12 años de relación con ‘Cachaza’. Esta duda la quiso resolver ‘Esto es Guerra’ y decidió poner en una situación bastante incomoda al brasileño.

Durante una de las competencias, en la que los participantes debían de responder a las preguntas de los conductores, tanto Johanna San Miguel como Renzo Schuller, le consultaron al modelo si era cierto que estaba solo.

Lejos de aclarar la duda, Rafael Cardozo tomó la decisión de quedarse callado, esto con la intención de ventilar su vida privada, pues a inicios de este año se había comprometido con la brasileña en un evento que emocionó a más de uno.

Pese al silencio que decidió guardar el integrante de los ‘combatientes’, los conductores del reality siguieron consultándole sobre su situación sentimental; sin embargo, hubo una pregunta sobre ‘Cachaza’ que causó que el brasileño se retire del set bastante molesto.

Tras abandonar la competencia y el programa, los conductores aclararon que ninguno de los integrantes del reality podía hacer ello, por lo que era más que seguro que la producción lo iba a castigar.

En otro momento, Johanna San Miguel se defendió ante una eventual crítica de los cibernautas y señaló que todas las preguntas que le hizo a Rafael Cardozo estaban escritas y no fue idea de ella.

Asimismo, Michelle Soifer salió en defensa de su compañero y señaló que estaba en todo su derecho de retirarse del set, esto porque no solo estaban invadiendo la vida privada de Rafael Cardozo, sino también de ‘Cachaza’.

Renuncia a ‘Esto es Guerra’

A los pocos minutos de haberse retirado del set, el modelo utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un importante mensaje a sus seguidores, donde anunciaba de manera contundente que había decidido renunciar a ‘Esto es Guerra’.

“Después de 10 años de EEG comunico mi renuncia al programa. Gracias EEG”, fue le mensaje que dejó, sorprendiendo a sus fans, quienes no esperaban que iba a tomar una decisión tan repentina.

Rafael Cardozo renuncia a EEG. (Instagram)

Recibe el respaldo de los fans

De otro lado, en las redes sociales muchos cibernautas le dieron su respaldo a Rafael Cardozo, señalando que no estuvo bien que la producción haya querido meterse en la vida del brasileño, especialmente cuando estaría atravesando un mal momento.

“Que hablen de Rafael lo que quieran y que bromeen como quieran, pero meterse con Cachaza que es una mujer y no está presente para defenderse”, “A esto le llaman “televisión nacional educativa” haciendo rating a una situación muy personal, eso le llama bullying, así la persona sea o no figura pública no les da el derecho de hacer eso”, son algunos comentarios.

