César Hildbrandt sobre el padre de Gonzalo Alegría: “Algunos no tienen mucha suerte con sus hijos”

César Hildebrandt mostró también su admiración por el trabajo de Ciro Alegría como escritor. (Michael Ramón/Andina)

En el año 2021, Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima (Juntos Por el Perú), fue denunciado por su hijo en una comisaría del distrito de San Isidro por agresión psicológica y violencia sexual. Así lo reveló un reportaje en canal Nativa.

Posteriormente, sobre este hecho el candidato indicó que en dicho año “sí existió” una denuncia por maltrato psicológico que interpuso su familiar contra él. Sin embargo, negó que esta se encuentre vinculada con una supuesta acusación de violencia sexual, revelada por el citado canal.

En esa línea, César Hildebrandt se refirió en su semanario al reconocido escritor peruano, Ciro Alegría, quien es padre del postulante a la alcaldía de Lima.

“En mis años de lector ensimismado, devoré todo lo que pude. [...] Una de las lecturas más cálidas que recuerdo de aquellos días de soledad y neurosis en marcha fue la de las obras de Ciro Alegría. Las tenía en un tomo magnífico de Aguilar –libro que conservo felizmente– y las empecé a leer con un poco de miedo. No había entrado aún en el mundo de Arguedas y lo rural me era ajeno”, precisó.

Asimismo, comentó que la novela del citado escritor, “El mundo es ancho y ajeno”, sigue siendo “formidablemente escrita y sostenida por algunos personajes que parecen provenir de la historia y no de la ficción”, agregó.

“Alegría no sólo fue un brillante escritor sino también una buena persona. No alcancé a entrevistarlo porque se murió en 1967 –tenía apenas 57 años– pero me habría encantado escucharlo y preguntarle, entre otras cosas, qué tan malo había sido César Vallejo como maestro de primaria del colegio San Juan. Me habría gustado que me dijera, con su voz de fumador y su cara de ironía cunda, por qué pasó del Apra a Acción Popular y por qué aceptó ser parlamentario de Belaunde Terry”, señaló Hildebrandt.

Finalmente, resaltó que cuando ve a Gonzalo Alegría en televisión, “lo que veo es a un vecino de las tinieblas y la frase que me viene a la cabeza es el título de una novela: ‘La serpiente de oro’”.

“Y junto a él, minuciosamente infame, hay un abogado que hace de escudero. Entonces me digo, de lo más reflexivo, que algunos no tienen mucha suerte con sus hijos”, acotó el director del semanario “En sus Trece”.

Denuncia contra Gonzalo Alegría

El 31 de marzo del año pasado, el hijo de Alegría realizó una denuncia contra el postulante a la alcaldía de Lima. Así, de acuerdo con RPP, en el documento se precisa que el candidato municipal obligó al joven de 21 años a acompañarlo a firmar el alquiler de un local en San Juan de Lurigancho pese a que estaba convaleciente por una operación.

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima, fue denunciado por su hijo por violencia psicológica y sexual. (Andina)

Nativa accedió a la denuncia del joven, cuya identidad está en reserva, donde narró que en ese momento ni siquiera pudo estar de pie y aun así Gonzalo Alegría le reclamó por ello.

“Él me recriminó, me dijo que hacía mucho escándalo, que solo era firmar unos papeles. Después de eso me desmayé. Unos policías me levantaron y atendieron dentro de la municipalidad (de San Juan de Lurigancho) Yo seguía mareado, con dolores de cabeza, náuseas y pérdida de visión”, detalló el joven en la denuncia contra su padre.

