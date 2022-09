Director de Los Conquistadores de la Salsa: “Tocamos donde nos piden, desde penales hasta eventos privados”

'Los conquistadores de la salsa' cumple 25 años de trayectoria. (Facebook)

‘Los Conquistadores de la salsa’ es una de las primeras orquestas de salsa en el Perú, cumple este mes de noviembre 25 años de trayectoria. Con grandes éxitos como ‘Te veo fururu farara’, Tú me recordaras’ y recientemente ‘Mi ángel’ ha conquistado como su mismo nombre lo dice el corazón de todos los peruanos.

Infobae conversó con el director musical de la orquesta, Robert Armas, y comentó que la razón de mantenerse en vigencia todos estos años es debido al constante trabajo y a la innovación que le dedican a su proyecto musical, ya que siempre están a la vanguardia digital.

Por otro lado, reveló que no han vivido experiencias de extorsiones debido a que su política es tocar en todos lados sin discriminación alguna.

Robert Armas, ¿cuál es le secreto de mantenerse en vigencia y estar en carrera por 25 años?

La exigencia y la innovación. Además de trabajar con las redes sociales, aprender que es lo que atrapa al público juvenil al cual nos dirigimos, seguir las tendencias digitales que hay y mantener ese perfil.

¿La carrera de hacer salsa en el Perú es muy difícil?, ¿qué es lo más complicado?

En el Perú no es difícil hacer salsa porque es un país súper salsero, lo difícil es mantenerse vigente y armar las estrategias para vender la marca durante varios años, eso es lo complicado.

Comentó a cerca del público juvenil, ¿qué enfoque buscan ellos?

Buscan que su grupo este en redes sociales, este en TikTok. Estas plataformas nos permiten estar más cerca de ellos por eso todo el tiempo estamos subiendo contenido a nuestras redes como challenges y bailes.

Hace poco han cambiado de cantantes, ¿qué deben tener los chicos de ‘Los Conquistadores de la salsa’?

Que sean jóvenes y empapados con el tema de las redes sociales. Son cinco muchachos que no solamente saben cantar, también tienen disciplina, una buena imagen y sobre todo que tengan química con el público. Actualmente, tenemos una mixtura en la delantera; chicos venezolanos, cubanos y peruanos. Puedes ser buenos cantantes, pero si no tienen pegada con el público no te vale de nada.

'Los Conquistadores de la Salsa'. (Facebook)

¿Cada cuánto cambian de delantera?

Normalmente no tenemos un tiempo específico en que cambiamos, creo que cada cantante sabe en qué momento quiere salir, casi siempre los chicos que se van es para hacer sus propios proyectos.

¿Tania Pantoja es una colaboradora o forma parte de la orquesta?

Con ella hemos lanzado el tema ‘Quererte a ti’ y lo estamos promocionando con ella.Ya estamos de gira y el público la quiere mucho y la recibe muy bien.

Se ha hablado mucho de cuánto cobran las orquestas de cumbia y de salsa, ¿le parece mucho o es de acuerdo a su trabajo y al show que brindan?

Eso depende de cada orquesta y cómo se marquetea cada agrupación. Pero deben tener en cuenta que no solamente es el concierto sino también hay una inversión en marketing antes de llegar a la presentación.

En el caso de ‘Los Conquistadores de la salsa’, ¿cuánto cobran?

Tenemos distintos presupuestos para brindar un show en provincia, locales, eventos privados y públicos. Nuestras presentaciones tienen un show completo donde no solo cantan, sino se brinda coreografías, interactuamos con el público. Es una orquesta show.

¿Han llegado a ser víctima de extorsiones?

No. No he tenido esa lamentable situación, nosotros primero nos identificamos con la gente popular. He hecho muchas amistades y gracias a Dios tocamos donde nos pidan, no por un tema de presión o cupo sino por amistad. Hemos tocado desde todos los penales hasta eventos privados.

Su tema ‘Mi Ángel’ ya tiene más de 2 millones de vistas en su canal de Youtube, ¿cómo reciben este apoyo del público?

Estamos contentos con el apoyo del público y eso demuestra el resultado de nuestro trabajo.

¿Qué preparativos tienen en mente para su aniversario de plata?

Estaremos celebrando nuestro aniversario en la discoteca Banana este 6 de noviembre y tendremos artistas invitados como ‘La Charanga Habanera’, ‘La Caroband’ y Tania Pantoja, entre otros.

¿Qué consejos le daría a las orquestas que recién están empezando?

Trabajar día y noche y marquetearse que es lo más importante. Hoy en día, la era digital marca la diferencia y hay que estar a la vanguardia. Un buen marketing de un proyecto te puede llevar al éxito. Todo lo que tenga que ver con lo virtual (videos en Youtube y contenidos en plataformas digitales) te ayudará mucho.

