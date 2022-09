Benji Espinoza señala que el retorno de la primera dama acredita su arraigo en el Perú

Benji Espinoza indicó que la primera dama no entregará su pasaporte a las autoridades.

Lilia Paredes, primera dama, ya se encuentra de regreso en nuestro país y su llegada motivó a su abogado Benji Espinoza a dar declaraciones en torno a los cuestionamientos de arraigo de su cliente. Paredes aterrizó en Lima junto al presidente Pedro Castillo, quien participó la última semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

“El retorno de la primera dama acredita objetiva e irrefutablemente su arraigo y sujeción al proceso”, dijo la defensa legal de la pareja presidencial para luego señalar que el regreso de Paredes demuestra que no existe la necesidad de solicitar impedimento de salida del país en su contra. Dicha medida fue solicitada por el Ministerio Público a finales de agosto; sin embargo, el Poder Judicial no ha tomado una decisión al respecto.

“Ya estamos en Lima, después de una gira de reuniones y conferencias en la Asamblea General de la ONU. Resultados altamente positivos para el Perú, que nos permitirá seguir trabajando con enfoque de desarrollo multilateral inclusivo y justo para todo(as)”, dijo Pedro Castillo al regresar al Perú junto a su esposa. Cabe recordar que el mandatario también forma parte de diversas investigaciones a cargo de la Fiscalía.

Abogado de Lilia Paredes se pronunció sobre pedido de la Fiscalía.

Previo al viaje de la pareja presidencial el exfiscal superior, Pedro Angulo, señaló que Lilia Paredes estaría “deslegitimando” su palabra al partir del país, esto luego de que su esposo anunciara que la primera dama entregaría su pasaporte a las autoridades.

“Si hay una promesa de entregar el pasaporte; es decir, que no se tiene la intención de viajar al extranjero, [la primera dama] ha debido ser coherente a eso y no contradecirlo. Si no hubiera habido esa promesa y solo se hubiera esperado la diligencia, entonces se justificaría el viaje”, dijo a los medios de comunicación.

Si bien no se ha determinado la decisión del juez en torno al pedido de impedimiento de salida del país, Angulo cree que tras lo sucedido el magistrado evaluará la actitud de la primera dama para informar su veredicto. Cabe señalar que Lilia Paredes es acusada por la Fiscalía de ser la coordinadora de la organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno y dedicada a la entrega irregular de obras públicas.

Cambio de estrategia

Espinoza ha informado que no se entregará a la Fiscalía el pasaporte de Lilia Paredes. Asimismo, el letrado indicó que puede afirmar de manera categórica que el mencionado documento no será remitido a las autoridades correspondientes. También aseguró, que esta decisión no cumple con los requisitos de la ley peruana.

Pedro Castillo y Lilia Paredes llegaron a Nueva York (Estados Unidos) para la Asamblea General de la ONU.

“Por más buena voluntad (de Lilia Paredes y Pedro Castillo), les he dicho que no, no se entrega el pasaporte”, declaró la defensa de la primera dama durante su intervención en el medio local. Como se recuerda, este pedido lo realizó la Fiscalía en el marco del impedimento de salida del país solicitado en contra de la esposa del presidente de la República, Pedro Castillo, por lo cual el abogado de la familia presidencial, Benji Espinoza declaró hace algunas horas sobre el tema a RPP Noticias.

“Puedo afirmar categóricamente que no se va a entregar el pasaporte. El presidente dijo que se entregaría el pasaporte de su esposa: yo le he explicado a mis clientes que una cosa es colaborar y otra someterse”, detalló la defensa legal de la pareja presidencial mientras estos se encontraba en el extranjero.

