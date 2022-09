Pedro Castillo y Lilia Paredes declararán a las autoridades cuando exista una acusación formal, asegura su abogado

Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, es investigada por la Fiscalía. (AFP)

La primera dama, Lilia Paredes, se presentó esta mañana ante la Fiscalía para declarar sobre el caso Anguía. Sin embargo, prefirió guardar silencio ante los cuestionamientos formulados por las autoridades. La actitud fue respaldada por el abogado Benji Espinoza quien indicó que tanto su clienta como el presidente Pedro Castillo darán su versión de los hechos cuando el Ministerio Público presente una acusación contra la pareja.

La defensa legal de la pareja presidencial resaltó que la lógica procesal responde a una acusación de la cual el señalado se defenderá. “Hoy la investigación es incipiente, inicial, embrionaria, recién está empezando. Cuando tengan todos los elementos, tengan la seguridad que mis clientes, tanto la primera dama como el presidente de la República, van a dar todas las aclaraciones”, resaltó tras finalizar la audiencia a la que asistió Lilia Paredes.

Además, Espinoza resaltó que las futuras declaraciones no se realizarán sino hasta que se haya hecho una acusación completa. De presentarse señalamientos parciales, Pedro Castillo y Lilia Paredes no brindarían su versión de los hechos ante las autoridades pertinentes. “Mientras tanto esto es una caso que se sostiene sobre elementos absolutamente débiles”, agregó la defensa legal.

“¿Qué es mejor? ¿Declarar cuando tienes una parte de la información o declarar cuando tienes el cuadro completo? Mejor con el cuadro completo porque así puedo explicar de inicio a fin todo de lo que me acusas. Las declaraciones son medios de defensa, es la oportunidad que le concede la ley a los investigados para defenderse”, resaltó Espinoza en conversación con los medios de comunicación.

Niega colaboradores

Durante los últimos meses, tanto las autoridades como la ciudadanía ha podido conocer los detalles sobre los supuestos actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Figuras como Karelim López o el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se han adherido a la colaboración eficaz, pero Benji Espinoza ha señalado que no existen dichas figuras en los casos contra la pareja presidencial.

Para el abogado de Pedro Castillo y Lilia Paredes no se puede considerar la existencia de dicha figura por supuestamente no contar con la sentencia de un juez que los haya señalado como tal. “No hay ningún colaborador eficaz, hay postulantes a colaboración. No hay ni uno. Si hubiera uno, tendría que haber una sentencia de un juez que certifica que es colaborador”, recalcó.

Tal como lo indicó Espinoza, los colaboradores eficaces son “personas que han canjeado su libertad por información supuestamente veraz”. Es trabajo de la Fiscalía iniciar las investigaciones correspondientes para probar que lo señalado es cierto y así poder contar con los beneficios. Entre las condiciones para ser colaborador se encuentra el haber aceptado haber cometido un delito.

Por su parte, Karelim López ha señalado a Pedro Castillo como cabeza de una organización criminal en la cual participarían no solo ministros y exministros como el prófugo Juan Silva, sino también familiares como sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo. A ellos se les sumaría un conjunto de empresas entre las que figuras las del empresario Zamir Villaverde.

Mientras tanto, la primera dama seguirá apelando a guardar silencio durante sus declaraciones. “El silencio es su derecho”, dijo Espinoza tras haber finalizado la diligencia. “Los derechos no son un cuadro decorativo, no son un trofeo para ponerlos en la pared, son facultades que tiene el ser humano por el hecho de ser ser humano. Tiene que tomarlo y ejercerlos”, agregó.

