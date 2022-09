Juan José Oré destacó la importancia de Hernán Novick en Universitario: “Es el jugador que el equipo necesita”

El técnico peruano elogió al volante uruguayo y también habló de otros temas relacionados a los 'cremas'. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes parece haber encontrado el rumbo para tratar de mantenerse en la lucha por el Torneo Clausura. Y es que acumula cuatro victorias al hilo que le ha permitido ubicarse en el cuarto lugar del segundo certamen del año con 23 puntos, a dos del líder Sporting Cristal. Ahora, parte de esta evolución se debe a la presencia de Hernán Novick, quien ha tomado un papel de mayor relevancia en los últimos partidos. Justamente, el uruguayo fue elogiado por Juan José Oré, pues lo considera vital en el equipo.

“(Novick) ha vuelto después de un buen tiempo, de haberse recuperado de la lesión y estar esperando su oportunidad. La tuvo en su ingreso y demostró que es el jugador que Universitario necesita. Fue la figura del partido. Él hace jugar a los delanteros como Alexander Succar, Andy Polo y Alberto Quintero, que pueden dar mucho más”, comentó el técnico en una entrevista para GOLPERU.

En la actual temporada, el volante ‘charrúa’ no empezó de la mejor manera. Tuvo problemas físicos que no le permitieron jugar con normalidad. Sin embargo, desde abril hasta julio estuvo de baja por un inconveniente en el gemelo que lo alejó de las canchas. En ese lapso, Jorge Araujo dejó su cargo como DT para que asumiera Carlos Compagnucci. El argentino no lo tuvo en sus primeros encuentros, por lo que optó por un esquema con jugadores de mayor recorrido y derroche físico.

Cuando el ‘10′ del elenco ‘crema’ estuvo en óptimas condiciones, el exasistente de Mauricio Pellegrino ya tenía un once y rehusó a la idea de alinearlo como titular. Incluso, el ‘gaucho’ expresó que el futbolista no estaba al 100%, algo que cambió para agosto, cuando aseguró que ya podía aguantar un encuentro completo.

El técnico 'crema' habló de la situación del volante uruguayo y de Jorge Murrugarra. (Video: GOLPERU)

Esto también llegó de la mano con el crecimiento de Universitario, que pasó de estar cerca a la mitad de la tabla, a luchar por el Torneo Clausura. Hasta el momento, Novick lleva 2 goles y 2 asistencias en 14 cotejos, por lo que se espera que estas cifras aumenten con el correr de los partidos.

Nivel de Andy Polo

Por otro lado, Juan José Oré se mostró contento de que el extremo nacional haya tenido más protagonismo con los ‘merengues’, aunque sabe que tiene potencial para dar más, ya que es un chico que conoce desde las divisiones menores. “A Andy lo conozco desde muy chico en la Sub-15 y Sub-17. Es un jugador con mucha potencia, velocidad y habilidad increíble que todavía no lo demuestra del todo. Sí ha mejorado, pero va a depender de él, sobre todo en el uno contra uno puede sacar mucha ventaja y habilitar a los compañeros”, señaló.

Momento de Universitario

Para concluir, Oré destacó la evolución de la entidad de Ate para colocarse en los primeros lugares. “Después del clásico, el equipo ha levantado mucho y tiene mucha confianza. Están jugando muy bien y eso es importante”, declaró.

Ahora, para que eso suceda, la presencia de la hinchada ha tenido mucho que ver. En el último enfrentamiento ante Atlético Grau fueron alrededor de 50 mil personas, un hecho que sorprendió y que, en definitiva, le servirá el equipo para que pueda ir en línea ascendente. “Fue impresionante ver la cantidad de gente que fue al estadio. De eso se trata, el fútbol tiene que ser una fiesta y mientras que el equipo siga en alza, mejorando los hinchas van a acompañar. El hecho de ser locales te motiva a hacer las cosas mejor, a destacar y ganar”, sostuvo.

El Estadio Monumental lució repleto en el Universitario vs Atlético Grau. (Prensa Universitario)

SEGUIR LEYENDO