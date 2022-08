Diego Rebagliati cuestionó respuesta de Carlos Compagnucci por ausencia de Hernán Novick: “Se contradice solo”

El comentarista trató el tema de la ausencia del uruguayo en Universitario y lo que dijo el DT al respecto. (Movistar Deportes Perú)

Universitario de Deportes se encuentra en un pozo que no puede salir en la Liga 1. Luego de caer ante Cienciano en condición de visitante dejó pasar, prácticamente, sus aspiraciones de pelear por el Torneo Clausura. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de Hernán Novick, uno de los mejores jugadores de los ‘cremas’, quien ni siquiera estuvo en lista. En ese sentido, Diego Rebagliati cuestionó esta decisión del técnico Carlos Compagnucci y, para ello, citó a Claudio Yacob.

“Hay una declaración de Compagnucci que no entendí. Cuando le preguntan por Novick y dice que no está para 90 minutos. ¿Y Claudio Yacob sí lo está? Porque él si fue al banco de suplentes. El partido ante Municipal dejó en claro que no estaba para jugar. Que diga que lo lleva porque puede estar para 20 minutos, por la experiencia”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

En eso, el comentarista barajó dos posibilidades: una contradicción de por medio o una respuesta rápida para salir del asunto. “Pero que el argumento para no llevar a Novick al banco de suplentes sea que no estaba para 90 minutos y sí lo lleve a Yacob, se contradijo solo o dijo lo primero que se le vino a la cabeza para justificar el no llevar a Novick”, dijo.

Michael Succar, otro de los panelistas del espacio televisivo, trató de ponerse en el lado del estratega. “Puede que haya pensado más en alternativas defensivas por el tipo de partido”, señaló.

Posterior a ello, Rebagliati aclaró que no estaba en contra de la determinación de Compagnucci de optar por el reciente fichaje. “No digo que esté mal llevar a Yacob al banco de suplentes. Un jugador de esa experiencia, más allá de que debutó con el pie izquierdo, le puede servir. Si la ‘U’ hubiera estado ganando 1-0 y necesite un volante que maneje los tiempos, no discuto que hubiera sido útil”, comentó.

Pero eso no fue todo, ya que agregó que uno de los puntos bajos del elenco ‘merengue’ es la falta de gol, algo que considera que el ‘Mago’ podría ser una solución inmediata. “¿Qué es lo que más le falta a la ‘U’ en los últimos tres partidos? Gol. Si analizan el plantel, Succar va a terminar haciendo goles, pero el otro es Novick y él tiene más gol que Quispe y Vilca. No debe ser fácil tenerlo descontento y de suplente”, manifestó.

Finalmente, dejó un recado a la declaración del DT de 54 años. “La declaración de Compagnucci se cae sola. Es un argumento muy fácil de rebatir a la hora de que ves a quién lleva al banco de suplentes”, concluyó.

Problema con el gol

Y es que desde que Alex Valera dejó de ser convocado para resolver su partida al Medio Oriente, la entidad de Ate ha venido sufriendo serios inconvenientes para anotar. No por algo, el exDeportivo Llacuabamba era el máximo goleador con 12 tantos en 17 encuentros. Estos números salvaron a su equipo en muchas ocasiones y ahora no ha podido suplirlos. En ese lugar, Alexander Succar fue considerado como opción, pero sus características son diferentes y no ha podido rendir al mismo nivel.

Hernán Novick, volante con gol

Ahora, como lo mencionó Rebagliati, si revisamos el plantel completo de la ‘U’, podemos corroborar que Novick es el otro elemento con una gran capacidad para marcar. Esta temporada solo ha podido anotar en una ocasión, pero el año pasado fue el segundo anotador detrás de Valera con 9 goles en 19 presentaciones .

El puesto del uruguayo es de volante creativo, pero pisa constantemente el área rival y llega al gol con facilidad, cualidades que Compagnucci no ha podido aprovechar. En un inicio por lesión, aunque luego se desconoce si ha habido otro motivo de por medio. Lo que está claro, es que la institución ‘estudiantil’ necesita empezar a sumar para trepar a los primeros lugares y buscar, por lo menos, llegar a un torneo internacional.

Hernán Novick podría ser la solución a la falta de gol en Universitario. (Club Universitario de Deportes)

