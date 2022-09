Giuliana Rengifo enfrentó a Ricardo Rondón por cuestionar salidas con Paul Pineda: “No vas a juzgarme”

Giuliana Rengifo enfrentó a Ricardo Rondón por cuestionar su ampay con notario casado | América TV / En Boca de Todos

Giuliana Rengifo se enfrentó a Ricardo Rondón luego de que el conductor la cuestionara por salir con un hombre que todavía figura como casado de acuerdo a la información del Reniec. Y es que, la cumbiambera se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser captada besando al notario Paul Pineda, quien todavía no ha firmado sus papeles de divorcio con su esposa Katerine Tapia.

En varias ocasiones, la cantante ha dejado en claro que conoció al abogado desde el pasado mes de julio cuando ya estaba separado y que no se ha metido en un matrimonio. Sin embargo, el presentador de ‘En Boca de Todos’ no dudó en decirle que debió pensar en las consecuencias que ocasionaría su vínculo con una persona que sigue dentro de un matrimonio.

“No debiste haber pensado las consecuencias de este impacto, más aún si sabías que estabas involucrándote con un hombre que aún no tenía su situación legal definida, que sigue siendo un hombre casado”, expresó Ricardo Rondón y a lo que Giuliana Rengifo no dudó en responder señalando que nadie tiene por qué juzgarla si se fija en un hombre soltero.

“¡Ay! pero está separado Rondón. ¿No puedo estar con una persona que en documentos diga está casado hace 20 años, pero separado hace 1 año?. ¿Es pecado eso?, cuantas personas lo hacen. Tú no estás para juzgarme ni nadie. El señor Paul es una persona separada antes de yo conocerlo”, expresó haciendo notar su fastidio.

En otro momento, la cantante volvió a confrontar a Ricardo Rondón y lo tildó de ‘machista’. Esto ocurrió después de que el periodista recordara que Paul Pineda señaló que solo considera a la artista nacional como su amiga. “Tú haz dicho que a ti él te gusta. Yo he escuchado lo que él ha dicho, que solo eran amigos, te ha contratado, que no tienen nada más. De ahí salen los titulares que él te considera como amiga y no como pareja”.

Rápidamente, Giuliana Rengifo se mostró sorprendida por sus palabras y refutó: “¿Yo lo estoy considerando como pareja? No seas machista porque yo no lo he considerado como pareja, o sea, ¿él me tiene oficializar y yo no? Yo tampoco lo he hecho y no quiero que se mezclen las cosas acá. No estoy nerviosa”, sentenció.

Giuliana Rengifo manda advertencia a Magaly Medina

Giuliana Rengifo aprovechó las cámaras de ‘En Boca de Todos’ para mandarle un contundente mensaje a Magaly Medina. La cumbiambera le advirtió que tomará acciones legales si continúa hablando sobre su vínculo con Paul Pineda, pues ya ha dejado en claro que él es una persona separada desde hace algunos meses. Además, reveló que la polémica que ha desatado su ampay ha ocasionado algunos problemas en su familia, principalmente sus hijas que están en el colegio y dejó entrever que estarían sufriendo de bullying.

“Aténganse a las consecuencias, si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas. Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada hace varios meses, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie te ha sacado la vuelta ni se han metido en tu relación”, señaló.

