Giuliana Rengifo advierte a Magaly Medina: “Para con esto, tengo hijas y en el colegio existe el bullying”

Giuliana Rengifo hace advertencia a Magaly Medina y dice que sus hijas sufren bullying.

Este 21 de setiembre, Giuliana Rengifo se presentó en ‘En Boca de Todos’ para defenderse una vez más. Y es que, la cumbiambera se encuentra en el ojo de la tormenta luego que se emitiera su ampay con el notario Paul Pineda y las conversaciones que evidenciarían una posible infidelidad.

Como se recuerda, en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ se dio a conocer que fue la esposa del abogado quien se contactó con la producción para que puedan seguir a su esposo tras sospechas que estaba saliendo con la cantante. Les pidió que no lo pierdan de vista, los graben e, incluso, que los capte saliendo de un hotel.

Ante ello, Giuliana Rengifo no se quedó callada y apareció en televisión para defenderse. La artista nacional no dudó en dirigirse a Magaly Medina y comenzó asegurando que no está obsesionada ni con ella ni con Alfredo Zambrano. Esto luego de que la ‘Urraca’ indicara que, al parecer, la cantante aún no supera a su esposo.

“Ella dice que tengo una obsesión con el señor (Alfredo) Zambrano, eso es falso. Lo único que busco es que usted, Magaly Medina, deje en claro que nunca me metí ni en su relación ni en la del doctor Pineda. Él es una persona separada y vive solo”, dijo exaltada.

Asimismo, Giuliana Rengifo le advirtió que tomará acciones legales si continúa hablando sobre su vínculo con Paul Pineda, pues ya ha dejado en claro que él es una persona separada desde hace algunos meses. Además, reveló que la polémica que ha desatado su ampay ha ocasionado algunos problemas en su familia, principalmente sus hijas que están en el colegio y dejó entrever que estarían sufriendo de bullying.

“Aténganse a las consecuencias, si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas. Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada hace varios meses, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie te ha sacado la vuelta ni se han metido en tu relación”, sentenció.

Giuliana Rengifo se defiende tras acusaciones de la esposa de Paul Pineda. (Captura)

Magaly Medina muestra chats que tuvo con la esposa del notario

Magaly Medina lamentó la situación de la esposa del notario Paul Pineda, pero señaló que no iba a permitir que se ponga en tela de juicio la integridad de su programa ni la de sus investigadores. Como se recuerda, Katerine Tapia, señaló que el programa ‘Magaly Tv: La firme’ quiso pagarle 1000 dólares para que declare acerca del ampay de Giuliana Rengifo.

La popular ‘Urraca’ salió a desmentirla. De acuerdo a la periodista, ella tiene horas de conversaciones y cientos de chats que demostrarían que la esposa del notario fue la persona que pidió que investiguen al padre de sus hijos desde fines de julio.

“Señor... confío en su discreción. Me vi en la desesperación de escribirle pues esta mujer es una sinvergüenza, mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes y también tengo un trabajo que me impide escándalos. Le pido no grabar ninguna de nuestras conversaciones para no tener un problema mayor del que ya tengo. Estoy segura que tiene una relación con esa interesada que trajo hasta mi casa”, escribió la mujer en una conversación que tuvo con la producción del espacio de ATV.

