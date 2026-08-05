Carlos Desio elogió a Christian Cueva antes del Sport Boys vs Alianza Lima: “Es un diferente, de lo mejor que vi en Perú”

El DT rosado aseguró que 'Aladino' es uno de los mejores futbolistas que ha visto en el fútbol peruano y espera tenerlo pronto en plenitud. (Video: Exitosa)

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Sport Boys se alista para recibir a Alianza Lima este sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional, en uno de los encuentros más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. En la previa del compromiso, el técnico ‘rosado’, Carlos Desio, habló del buen momento que atraviesa el equipo y tuvo palabras de elogio para Christian Cueva, uno de los principales refuerzos del club para el segundo semestre.

El popular ‘Aladino’ continúa recuperándose de la lesión que sufrió en su debut con el club chalaco. Si bien su evolución es positiva, hasta el momento no está confirmada su presencia en la convocatoria para enfrentar al cuadro ‘blanquiazul’. Sin embargo, si Desio considera que ya está en condiciones, el volante podría sumar sus primeros minutos tras su recuperación justamente frente a su exequipo.

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De igual manera, el entrenador argentino aprovechó la previa de este atractivo duelo para reconocer la importancia que tiene Cueva dentro del plantel y aseguró que el objetivo del cuerpo técnico es ayudarlo a recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del país.

“Y esperemos poder conseguir lo mismo para el Boys (la mejor versión de Christian). Sería muy bueno para el club y para el equipo, por sobre todas las cosas. La jerarquía que tiene Christian, la calidad, esa pausa, esa visión de juego... es un jugador muy diferente, de lo mejor que yo vi acá en Perú”, afirmó el estratega en una entrevista para ‘Exitosa’.

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Christian Cueva solo ha disputado un partido con Sport Boys. Crédito: LFP

Carlos Desio destacó que contar con un futbolista de esas características representa un plus para cualquier equipo y confía en que, una vez recuperado al cien por ciento, pueda convertirse en una pieza clave para los ‘rosados’.

“La verdad que es algo muy bueno tenerlo en un equipo. Nuestra idea es potenciarlo para que él rinda de la mejor manera, porque si él está bien, creo que nos va a dar mucho”, agregó.

El técnico destacó el crecimiento de Sport Boys

Más allá del caso de Cueva, Carlos Desio hizo un balance positivo de sus primeros meses al frente del cuadro chalaco. El entrenador considera que el equipo ha mostrado una evolución importante desde su llegada, especialmente por la predisposición del plantel para asimilar su idea de juego.

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“Todo viene también con la motivación de entrenador nuevo, de querer mostrarse, pero creo que hicimos muy buenas actuaciones. Yo creo que este último partido ante Grau fue muy bueno de visitante, de lo mejorcito que tuvimos, en una cancha muy difícil, contra un rival muy difícil, de muy buenos jugadores, de muy buen pie, con un gran entrenador como Gerardo Ameli”, comentó.

Desio destacó los tres puntos conseguidos en Piura la fecha anterior, tras imponerse 1-0 sobre Atlético Grau. No obstante, el estratega dejó claro que todavía hay margen para seguir creciendo y que el equipo aún se encuentra en proceso de consolidar el estilo futbolístico que pretende implementar.

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“Yo creo que vamos paso a paso, de a poco. Todavía falta llegar a la idea de juego que uno pretende, que es posicional”, explicó.

Sport Boys viene de ganarle 1-0 a Atlético Grau en Piura. Crédito: LFP

¿Llegará Christian Cueva al duelo contra Alianza Lima?

Mientras Sport Boys ultima detalles para recibir a Alianza Lima, la principal incógnita pasa por la presencia de Christian Cueva. Aunque su recuperación avanza de forma favorable, el cuerpo técnico evaluará en los próximos días si está en condiciones de integrar la lista de convocados.

En caso de recibir el visto bueno, ‘Aladino’ podría reaparecer precisamente frente al club donde militó en temporadas anteriores, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la cuarta jornada del Torneo Clausura.

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