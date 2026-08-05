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Extrabajador de La Bella Luz, Eduardo Ortúzar, confirma acoso y abuso de poder del director musical: “Él se aprovechaba”

Tras la acusación pública de Naldy Saldaña, antiguos miembros como Eduardo Ortúzar expusieron en televisión cómo el ambiente laboral permitía el hostigamiento y la falta de sanción dentro del grupo

Las exintegrantes del grupo de cumbia cuentan episodios de tocamientos y acoso, coincidiendo con la denuncia pública de Naldy Saldaña, mientras denuncian que los responsables del grupo no tomaron medidas. Magaly TV La Firme
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La reciente denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, ha generado una ola de testimonios que señalan comportamientos inapropiados dentro de la agrupación. La separación del director ocurre en medio de crecientes relatos de extrabajadores y excompañeros que describen un ambiente marcado por el abuso de poder y el acoso.

En declaraciones recogidas por Magaly TV La Firme, Eduardo Ortúzar, excantante de la orquesta hasta febrero del año pasado, 2025, confirmó las acusaciones que pesan sobre Sánchez Chavesta. Ortúzar relató que el director “aprovechaba de su poder como director para poder insinuarse a las chicas”. Según su testimonio, estas conductas eran conocidas y repetidas: “(Les decía) ‘Sal conmigo y te doy un tema’, algo así, pues. Eso sí lo vi yo también muchas veces”.

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La denuncia de Naldy Saldaña no solo puso en la mira al director musical, sino que también alentó a otros exintegrantes a manifestar públicamente su malestar y rechazo hacia la gestión de César Sánchez Chavesta. Camila Talavera y Sharon Vergara, exintegrantes de la agrupación, también narraron experiencias similares, relatando cómo la falta de acción de los responsables permitía que las conductas inapropiadas del director quedaran impunes.

Eduardo Ortúzar, exintegrante de La Bella Luz, afirmó en televisión que el director musical utilizaba su cargo para acercarse de manera indebida a las cantantes
Eduardo Ortúzar, exintegrante de La Bella Luz, afirmó en televisión que el director musical utilizaba su cargo para acercarse de manera indebida a las cantantes

El testimonio de Ortúzar cobra especial relevancia porque describe hechos ocurridos cuando él formaba parte activa de la agrupación y confirma que la actitud del director era sistemática. Según relató, la manera en la que Sánchez Chavesta se acercaba a las cantantes no era un hecho aislado, sino un patrón repetido a lo largo del tiempo.

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Mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones, el testimonio de Ortúzar y el repudio colectivo de excompañeros marcan un punto de inflexión en la historia de La Bella Luz, evidenciando cómo la voz de las víctimas y el respaldo de quienes presenciaron los hechos pueden impulsar cambios en la industria musical peruana. La atención ahora se centra en el desarrollo del proceso judicial y en las acciones que tome la agrupación para garantizar un entorno seguro y respetuoso para sus miembros.

Se suman nuevas acusaciones

La salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz reveló una problemática estructural dentro de la agrupación de cumbia, tras su denuncia por acoso y tocamientos indebidos contra el director musical César Sánchez Chavesta. El testimonio de Saldaña ante Magaly TV La Firme no solo motivó una investigación de la Fiscalía, sino que impulsó a otras exintegrantes a relatar hechos similares ocurridos durante años en el grupo.

Camila Talavera, quien dejó la orquesta en diciembre de 2025, afirmó en redes sociales que vivió circunstancias parecidas y criticó la falta de respuestas de los responsables. “Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Quien se haga los locos es distinto”, declaró Talavera, indicando que las denuncias previas nunca recibieron atención adecuada.

Exintegrantes de La Bella Luz relatan acoso y señalan omisión de los dueños.
Exintegrantes de La Bella Luz relatan acoso y señalan omisión de los dueños.

“Hablé una vez y lo único que ustedes hicieron es defender a su orquesta. Lo que querían es que yo saque pruebas. Lastimosamente no tenía pruebas. Y ahora que Naldy las sacó, ¿qué más quieren? Han sido dos personas que han salido a hablar ella y yo. Es horrible, es volver a vivir lo mismo. Ver ese video es como volver al pasado”, aseguró.

El caso también animó a Sharon Vergara, exintegrante y pionera del grupo, a relatar episodios de acoso ocurridos en 2004. Vergara explicó que las conductas impropias se repitieron varias veces y que, pese a sus quejas, no hubo sanciones para el director debido a su cercanía con los dueños de la orquesta.

“Eso ha sido en el 2004, si no me equivoco, habré tenido 21 años. Él se intentó propasar conmigo, intentó tocarme, intentó besarme. Y no fue la primera vez, fueron varias veces. Yo me he quejado. Bueno, es que es familiar, pues, ¿no? Y finalmente no había como que una llamada de atención”, relató.

Las nuevas acusaciones, sumadas a la denuncia de Saldaña, exponen una problemática de larga data y revelan la falta de acción institucional en La Bella Luz.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

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