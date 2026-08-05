Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

Perú participará en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026.

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La Copa Sudamericana de vóley masculino 2026 inicia hoy, miércoles 5 de agosto, en Chile. La selección peruana competirá en este torneo con el objetivo de destacar bajo la conducción de Marcos Blanco. A continuación, todos los detalles sobre el certamen.

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

En el grupo de Perú, los rivales aparecen como accesibles sobre el papel. La selección nacional apunta a conseguir un triunfo ante Chile en la primera fecha, considerado el adversario más exigente de la serie, para encarar con mayor confianza el resto del torneo.

Posteriormente, el equipo dirigido por Marcos Blanco enfrentará a Argentina. Si bien se espera un duelo disputado, el seleccionado argentino participa con un plantel alternativo conformado mayoritariamente por jugadores jóvenes, tras disputar la VNL con su equipo principal.

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La fase de grupos cerrará para la ‘bicolor’ ante el anfitrión, Bolivia. Aunque el equipo local no cuenta con antecedentes destacados en vóley, representa un desafío por su adaptación a la altitud de Cochabamba, ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, condición que suele utilizar como ventaja.

Miércoles 5 de agosto

Perú vs Chile (12:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Jueves 6 de agosto

Perú vs Argentina (19:30 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Viernes 7 de agosto

Perú vs Bolivia (17:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Programación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. (Dosis de Voleibol)

Formato de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

La Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 se organizará con ocho equipos distribuidos en dos grupos de cuatro integrantes cada uno.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales, mientras que los equipos restantes disputarán encuentros para definir su posición en la clasificación general.

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Los ganadores de las semifinales se enfrentarán en la final programada para el 9 de agosto.

Clasificación al Campeonato Sudamericano en juego

Además del título, la Copa Sudamericana de vóley masculino adquiere relevancia por los cupos en juego para próximas competencias internacionales.

El torneo otorgará cuatro plazas para el Campeonato Sudamericano, que a su vez servirá como Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a disputarse en septiembre en Río de Janeiro.

Adicionalmente, el equipo que se consagre campeón en Cochabamba asegurará la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde Perú tendrá la oportunidad de participar como anfitrión.

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Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Dónde ver los partidos de Perú

La Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 estará disponible para todos los aficionados sin restricciones ni costos de suscripción. Tanto los partidos de la fase de grupos como los de las instancias finales se transmitirán en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación del combinado nacional al mando de Marcos Blanco en la competición internacional.

Los convocados de la selección peruana de vóley masculino

La selección peruana de vóley masculino estará dirigida por el técnico argentino Marcos Blanco, quien asumió el cargo tras el reciente fallecimiento del entrenador cubano Juan Carlos Gala.

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El también estratega de Circolo Sportivo Italiano, buscará alcanzar el principal objetivo en este torneo y convocó a los siguientes jugadores:

Daniel Porras Alexander Owens Bruno Seminario Eduardo Romay Maikel Jaramillo Leonel Despaigne Ricardo Silva-Santisteban Jonathan Nakamatsu Benny Bernaola Frank Llerena Francis Mendoza Fernando Lavi Adrian Gushiken Benjamin Patron