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Pablo Guede hizo inesperada confesión sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco previo al Alianza Lima vs Sport Boys: “Los quiero mucho”

El estratega argentino se pronunció por la relación que guarda con ambos futbolistas ‘rosados’, a quienes dirigió en el equipo ‘blanquiazul’ y protagonizaron una polémica salida a inicios del 2026

El técnico de Alianza Lima habló del 'Kaiser' y del 'Mago' previo al duelo con Sport Boys. (Video: L1 MAX / Al Límite)
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El próximo sábado 8 de agosto, Alianza Lima y Sport Boys se enfrentarán en el Estadio Nacional de Lima en uno de los duelos más esperados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Este partido no solo genera expectativas por el nivel de ambos conjuntos, sino también por el reencuentro en el campo entre el técnico Pablo Guede con Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Ambos futbolistas, además de Sergio Peña, fueron separados del club ‘blanquiazul’ en febrero tras un escándalo que involucró una denuncia por abuso sexual durante la pretemporada en Uruguay, situación que tuvo repercusiones económicas negativas para la institución.

En este contexto, el propio Guede fue consultado sobre sus sentimientos ante el reencuentro con el ‘Kaiser’ y el ‘Mago’. “Yo los quiero mucho a los dos, no tengo problema en decirlo”, reconoció en el programa Al Límite.

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El entrenador argentino también fue consultado sobre la actualidad de los dos jugadores, y se mostró satisfecho por su continuidad profesional: “Sí. Y hablo con ellos. Y a Miguel me lo cruzo en Larcomar y le doy un abrazo, un beso, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Y con Carlos también hablo, no tengo problema”.

El exadministrador del club 'blanquiazul' dio detalles del dinero que desembolsó la directiva para la partida de los tres futbolistas a inicios del 2026. (Video: Alianza Lima)

En cuanto al análisis deportivo, Pablo Guede advirtió sobre el nivel de su próximo rival, Sport Boys: “Estuve viendo, ya llevo viéndolo, pero hoy lo estoy viendo un rival complicado”.

En relación a lo sucedido con Zambrano y Trauco, el caso continúa en la agenda pública y judicial. Ambos futbolistas han manifestado su deseo de continuar con sus carreras y dejar atrás el episodio, aunque la presión mediática y las consecuencias legales siguen presentes.

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¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su relación con Pablo Guede?

Desde su llegada a Sport Boys, Carlos Zambrano ha destacado por su capacidad para mantener la calma y el profesionalismo en medio de los cuestionamientos. El defensor expresó en una entrevista su satisfacción por los logros recientes de Alianza Lima y dejó en claro que la relación con Pablo Guede sigue intacta: “Feliz por Alianza Lima, soy hincha aliancista. Pase lo que pase, con las cosas positivas y negativas que me han pasado, sigo siendo aliancista”.

El ‘León’ detalló que su vínculo con el DT argentino va más allá del trabajo compartido en el club: “Hablo con todo el grupo, hablo con el ‘profe’ Pablo, soy uno de los más felices también de que le hayan salido las cosas bien”.

En cuanto a las repercusiones del escándalo que motivó su desvinculación, Zambrano abordó el tema legal con serenidad. El defensor manifestó su esperanza en una resolución favorable y criticó la cobertura mediática que rodeó el caso: “Cuando salga el veredicto final, que Dios quiera que sea a favor mío porque estoy muy tranquilo con mi conciencia... Así como se habló de 15 a 20 días de ese tema muy delicado para las personas que estaban involucradas, cuando sea lo contrario van a hablar una hora y se acabó el show, porque ya no vende”.

Carlos Zambrano reveló contactos con Pablo Guede tras su accidentada salida de Alianza Lima.
Carlos Zambrano reveló contactos con Pablo Guede tras su accidentada salida de Alianza Lima.

Miguel Trauco sobre el Alianza Lima vs Sport Boys

Por su parte, Miguel Trauco se refirió al enfrentamiento con su exequipo y al recibimiento que espera de la hinchada ‘aliancista’. “No creo (que me reciban mal). La hinchada de Alianza me tiene cariño, eso me hace notar por las redes sociales y yo también a ellos. Así que, por mi parte, no creo que haya ningún problema”, indicó.

El futbolista de Sport Boys reconoció que su etapa en Alianza Lima fue significativa en su carrera y espera que el encuentro se viva con deportividad: “Va a ser un partido muy bonito. Para mí, Alianza significó mucho. El paso que tuve ahí fue bonito, quedan grandes recuerdos y esperemos que se pueda dar un gran partido en lo individual si es que me toca. Y en lo grupal, tratar de sacar los tres puntos”.

Por último, el ‘Mago’ también habló de su relación con Pablo Guede: “Al ‘profe’, lo encuentro en las calles y siempre el cariño es recíproco. Espero que sea una linda noche para el fútbol y esperemos que el resultado pueda estar a favor de nosotros”.

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