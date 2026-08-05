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Adolescente de 12 años podrá volver a bailar tras compleja cirugía de tobillo

La menor fue diagnosticada con osteocondritis disecante del astrágalo, una enfermedad poco frecuente en niños que deteriora el cartílago y el hueso de una zona clave para el apoyo del tobillo

La intervención empleó tecnología utilizada en medicina deportiva de alto rendimiento, adaptada a las necesidades de una paciente pediátrica para preservar su articulación y facilitar su recuperación - Créditos: Essalud.
La intervención empleó tecnología utilizada en medicina deportiva de alto rendimiento, adaptada a las necesidades de una paciente pediátrica para preservar su articulación y facilitar su recuperación - Créditos: Essalud.
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Los especialistas del Hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud lograron preservar la movilidad de una adolescente de 12 años que padecía una rara enfermedad en el tobillo y que, debido al intenso dolor y deterioro progresivo de la articulación, había tenido que dejar la danza contemporánea, actividad que practicaba desde pequeña.

La menor fue sometida a una compleja intervención que permitió reconstruir la zona afectada y mantener la posibilidad de que vuelva a caminar y bailar.

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por el doctor Víctor Bolívar, jefe del Servicio de Traumatología e integrante de la Unidad de Pie y Tobillo del establecimiento. La intervención se realizó mediante una técnica mínimamente invasiva, con dos pequeñas incisiones y el apoyo de una microcámara, lo que permitió trabajar sobre la articulación sin necesidad de realizar una cirugía abierta de mayor impacto.

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La paciente había sido diagnosticada con osteocondritis disecante del astrágalo, una condición poco frecuente entre menores de edad que provoca el deterioro progresivo del cartílago y del hueso ubicado en una de las principales zonas de apoyo del tobillo. La enfermedad ocasionó un dolor cada vez más intenso y limitó sus desplazamientos hasta impedirle continuar con sus actividades habituales.

La adolescente evoluciona favorablemente y comenzará rehabilitación física, con la expectativa de recuperar gradualmente la marcha y, según su evolución, volver a practicar danza contemporánea - Créditos: Essalud.
La adolescente evoluciona favorablemente y comenzará rehabilitación física, con la expectativa de recuperar gradualmente la marcha y, según su evolución, volver a practicar danza contemporánea - Créditos: Essalud.

Para evitar que el daño comprometiera permanentemente su movilidad, los especialistas realizaron una reconstrucción integral de la articulación. La operación incluyó el uso de un injerto óseo de última generación, denominado PliaFX paK, además de la reparación del cartílago y la restitución de la estabilidad de los ligamentos mediante implantes especiales de bajo impacto.

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La intervención incorporó tecnología empleada en medicina deportiva para atletas de alto rendimiento, adaptada en este caso a las necesidades de una paciente pediátrica. El objetivo fue preservar la articulación afectada y reducir el impacto del procedimiento para favorecer una recuperación progresiva.

“Se trata de una enfermedad muy poco frecuente en pacientes de esta edad. Gracias al equipamiento de vanguardia del hospital y al trabajo de nuestro equipo, logramos preservar la articulación y ofrecerle una alta probabilidad de recuperar completamente su movilidad”, explicó el especialista.

La cirugía se realizó con una técnica mínimamente invasiva, mediante dos pequeñas incisiones y una microcámara, lo que permitió intervenir la zona afectada sin recurrir a una cirugía abierta de mayor impacto - Créditos: Essalud.
La cirugía se realizó con una técnica mínimamente invasiva, mediante dos pequeñas incisiones y una microcámara, lo que permitió intervenir la zona afectada sin recurrir a una cirugía abierta de mayor impacto - Créditos: Essalud.

Tras la operación, la menor presenta una evolución favorable y no registra complicaciones. Como siguiente etapa, iniciará un programa de rehabilitación física durante las próximas semanas. El proceso estará orientado a recuperar gradualmente la marcha y fortalecer la zona intervenida. De acuerdo con su evolución clínica, también podrá retomar posteriormente la danza contemporánea.

Su madre, Leslie Centy, contó que antes de acudir al establecimiento de EsSalud habían consultado con varios especialistas sin encontrar una alternativa que resolviera el problema. “En EsSalud encontramos un equipo que nos explicó cada etapa del tratamiento y hoy sabemos que mi hija podrá volver a bailar”, señaló.

Niña de 4 años supera compleja malformación tras cirugía

Danna Sofía, que nació en Arequipa, podrá volver a comer por vía oral después de cuatro años alimentándose mediante una sonda debido a una atresia esofágica, malformación congénita que impedía la conexión entre su boca y estómago. La menor pasó por cuatro operaciones en distintos establecimientos de salud, pero ninguna logró solucionar definitivamente su problema.

Especialistas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Essalud realizaron el 14 de julio una compleja intervención de más de cuatro horas. El procedimiento consistió en un ascenso gástrico, técnica que moviliza el estómago hacia el tórax para conectarlo con la boca y crear una nueva vía para el paso de los alimentos.

La evolución de Danna es favorable y próximamente podrá comenzar a probar alimentos por vía oral. La intervención permitirá que recupere progresivamente funciones como masticar, degustar y tragar, además de favorecer su desarrollo nutricional y calidad de vida.

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