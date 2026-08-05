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Rafael López Aliaga tendría todo a su favor: Luis Rubio renunció a tiempo y no hubo tachas contra su candidatura

JEE procedería a inscribir la candidatura del excandidato presidencial. Si Renovación Popular gana en Lima Metropolitana, el líder del partido celeste conseguiría un nuevo mandato pese a que la reelección está prohibida

Dos hombres sonrientes posan al aire libre, uno de ellos con traje blanco levanta el brazo mientras el otro viste polo azul y gorra con una 'R'
Luis Rubio, candidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)
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El excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga tendría todo a su favor en su aparente intento de volver a ocupar el cargo de alcalde de Lima Metropolitana pese a que la reelección está prohibida en la Constitución Política del Perú.

La renuncia de Luis Rubio Idrogo ayer martes 4 de agosto a su candidatura a la alcaldía de Lima, alegando “razones estrictamente personales”, no solo es cuestionada porque López Aliaga dijo en múltiples oportunidades que el médico cirujano permanecería los cuatros años de gestión si resultaba electo. La dimisión también es debatible porque permitiría que el excandidato presidencial, en los hechos, aspire a la reelección.

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“Lo que se está haciendo es buscar la triquiñuela, la trampa para acceder a algo que legalmente está prohibido, que es la reelección”, reprochó Fernando Rodríguez, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Documento con carta de renuncia de Luis Rubio a una candidatura política, incluye texto manuscrito, firmas, un código de barras y un sello de mesa de partes
Luis Rubio presenta su renuncia irrevocable a la candidatura para Alcalde Provincial de Lima Metropolitana ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro en agosto de 2026.

Calculado

Luis Idrogo renunció en el penúltimo día establecido en el cronograma electoral para hacerlo, este es hoy 5 de agosto. Certificó su firma ante el secretario del Jurado Electoral Especial de Lima Centro y pagó la respectiva tasa de 115 soles. Así no habría motivo para que el JEE no acepte la renuncia.

Pero eso no es todo. El médico cirujano oficializó su apartamiento al día siguiente de que se venció el periodo de tachas contra la lista de candidatos de su partido a la alcaldía de Lima.

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El periodo de tachas es de tres días calendario contados a partir del día siguiente de que la lista es publicada en el portal institucional del JNE y un diario de circulación nacional. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro, al admitir la candidatura de López Aliaga, indicó que el plazo correría a partir de la última publicación.

Documento oficial del Jurado Electoral Especial de Lima Centro sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 con texto, tablas de candidatos y firmas
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro admite la candidatura de Rafael López Aliaga y otros regidores para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Lima.

En el caso de la lista de Renovación Popular, la fecha para el cómputo del periodo de tachas es el 31 de julio, día en que la lista fue publicada en la versión impresa del diario El Comercio. Es decir, el plazo para que cualquier ciudadano haya podido interponer una tacha contra Rafael López Aliaga u otro candidato del partido celeste venció el lunes 3 de agosto.

Infobae revisó que no se presentó tacha alguna contra López Aliaga u otro postulante de Renovación Popular para la alcaldía de Lima. Así las cosas, al JEE no le quedaría otra opción que inscribir la lista de candidatos.

Maniobra

Roberto Burneo, presidente del JNE, llamó a los ciudadanos a revisar con atención las listas completas de candidatos antes de votar en los comicios regionales y municipales de 2026, luego de que la renuncia del candidato a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, Luis Rubio, reavivara el debate sobre las llamadas “reelecciones encubiertas”.

En entrevista con RPP, Burneo advirtió que la prohibición de reelección inmediata vigente para autoridades subnacionales ha derivado en estrategias que buscan rodear la norma. “Se están generando estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos”, afirmó el magistrado.

Burneo subrayó que el electorado no puede limitarse a evaluar al candidato que encabeza la nómina. “Tienen que conocer no solamente a la cabeza de lista, sino a todos sus integrantes, porque podría eventualmente ser uno de ellos el próximo alcalde, si es que el que eligen abandona el cargo o si es vacado”, señaló.

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