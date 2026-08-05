Melgar anunció la salida de Mariano Barreda, ocasionando una profunda incomodidad entre los simpatizantes

Mariano Barreda, de 23 años, dejó el club de Arequipa por disposición institucional. - Crédito: FBC Melgar

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FBC Melgar ha anunciado la salida de Mariano Barreda, acaso uno de los jóvenes delanteros con mayor identificación del club arequipeño. Al no entrar en los planes del entrenador Miguel Rondelli, la directiva le transmitió al futbolista la intención de interrumpir su contrato, algo que se materializó de manera inmediata.

A través de los canales oficiales, el club se despidió de quien fuera uno de los atacantes con mayor proyección de la entidad: “Gracias por tu entrega y compromiso con la Rojinegra, Mariano. Te deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de tu carrera”.

Mariano Barreda realizó su formación en Melgar y llegó a debutar en Liga 1, aunque la ardua competencia lo orilló a un segundo plano. - Crédito: Difusión

La decisión adoptada por las altas esferas de Melgar ha ocasiona una profunda incomodidad entre los hinchas, quienes se volcaron en las redes sociales no solo para defender a Barreda, también para despotricar por aquellos futbolistas que sin mayor trascendencia continúan integrando las filas del ‘dominó’.

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De 23 años, ‘Chicho’ no se ha quedado como condición libre tras solucionar su contrato con el ‘león del sur’. Actualmente, integra la estructura de Alianza Atlético, al que había llegado bajo la modalidad de cesión, pero de ahora en adelante será un jugador permanente hasta que su destino lo conduzca a otro elenco del Perú.

Mariano dice adiós

Mariano Barreda comunicó su agradecimiento por el apoyo recibido durante su paso por Melgar. En su mensaje, publicado en Instagram, destacó la importancia de los valores aprendidos y el respaldo de entrenadores, compañeros y trabajadores de la entidad arequipeña. El jugador señaló que esta etapa le permitió crecer tanto en lo deportivo como en lo personal.

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Durante su despedida, el deportista expresó un reconocimiento especial a los entrenadores Marco, Adrián y José, así como a todos los empleados del club, al resaltar que el funcionamiento diario de Melgar depende del esfuerzo conjunto. También dedicó palabras a la hinchada, a quienes identificó como una fuente de inspiración y motivación constante en cada partido disputado.

Mariano Barreda permaneció ocho años en FBC Melgar. - Crédito: Correo

Barreda aseguró que siempre buscó entregar su máximo esfuerzo en cada oportunidad sobre el terreno de juego. Reconoció que, a pesar de su compromiso, siente una “dulce deuda” con el fútbol, una sensación común en la carrera profesional de los atletas, donde los resultados y las emociones suelen quedar pendientes a la espera de una posible revancha en el futuro.

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En la parte final de su mensaje, ‘Chicho’ afirmó que continuará con su carrera profesional en otros equipos, aunque dejó en claro su vínculo emocional con Melgar. “Dios sabe que mi corazón siempre será rojinegro”, concluyó el jugador, abriendo la posibilidad de un eventual regreso y consolidando el afecto hacia la institución arequipeña y su hinchada.

Barreda, proyecto trunco

Mariano Barreda se presentó como uno de los jóvenes más prometedores de las canteras de FBC Melgar. Su proyección era ilusionante al igual que su producción goleadora. De ahí que a inicios del 2022 se le promoviera a través de la firma de su primer contrato profesional.

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No obstante, el debut tuvo que esperar hasta el año siguiente cuando en abril del 2023 entró de cambio en la igualada a uno contra Sport Huancayo. En adelante, se acostumbró a su papel de suplente y alternar con el equipo en el Torneo de Promoción y Reserva, destacando con un registro de diez goles.

Mariano Barreda se declaró hincha confeso de FBC Melgar. - Crédito: El Pueblo

Con un crecimiento en marcha, Barreda intentó hacerse de un sitio en la campaña posterior, pero la dura competencia por el puesto de ‘9’ imposibilitó su ascenso. Así las cosas, aceptó cesiones al Deportivo Binacional y Academia Cantolao para disputar la Liga 2.

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De regreso en Melgar, el CT de Walter Ribonetto lo incluyó en sus planes, pero dejando en claro que sería un revulsivo. A mitad del curso marcó su primer y único gol en la Liga 1, aunque de poco sirvió porque tiempo después fue enviado de manera permanente a la reserva hasta que se encaminó su salida a Alianza Atlético.