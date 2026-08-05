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Naldy Saldaña relata cómo consiguió los videos de su acoso sexual por parte del director de La Bella Luz: “Tenía miedo”

La excantante de la agrupación de cumbia contó que, en medio de su nerviosismo, logró obtener, con mentiras, las pruebas para hacer su denuncia formal

La excantante de la agrupación de cumbia contó que, en medio de su nerviosismo, logró obtener con mentiras las pruebas para hacer su denuncia formal | ATV
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La cantante Naldy Saldaña relató cómo logró acceder a los videos que evidencian los presuntos tocamientos indebidos por parte del director de la agrupación La Bella Luz. El testimonio de la artista generó repercusión en el ámbito musical y abrió un debate sobre la exposición de muchas trabajadoras a situaciones de acoso en sus espacios laborales.

En declaraciones al programa Magaly TV, la Firme, Naldy Saldaña describió el temor y la incertidumbre que experimentó al decidir buscar pruebas de lo que había vivido. “Yo solo pido justicia por mí y por todas las mujeres que han pasado y que pueden estar expuestas a pasar esto dentro de su trabajo en cualquier lugar”, señaló la exintegrante de La Bella Luz, quien insistió en que su denuncia busca evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.

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La artista contó que, tras el episodio de acoso, ideó una estrategia para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Primer plano de Naldy Saldaña con cabello rubio, maquillaje y un micrófono, sobre un fondo borroso azul y verde, con logo de ATV
Naldy Saldaña ofrece testimonio sobre acoso sexual por parte del director de La Bella Luz y el miedo que enfrentó para conseguir pruebas.
“Con mentiras. Yo le dije a uno de los trabajadores que se me había perdido algo en la cocina, que necesitaba ver las cámaras porque yo tenía miedo, y dentro de mí sabía que con la gravedad de la situación de lo que había pasado… Si yo pedía el video, no me lo iban a dar. Mientras me mostraban el video, yo pude grabar con mi celular”, relató Saldaña durante la entrevista televisiva.

El proceso, según narró, estuvo marcado por la ansiedad y el temor a no conseguir la evidencia. “El trabajador no sabía nada, yo solamente le había dicho que se había perdido algo y que necesitaba ver las cámaras, y él estaba con miedo porque sabía que eso no estaba permitido. También se quedó en shock (cuando vio las imágenes), me dijo: ‘Naldy, ¿qué es esto?’. Yo estuve grabando (con mi celular) todo el tiempo porque sabía que era algo tan delicado”, añadió la cantante.

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Pantalla dividida con dos mujeres. Abajo, se lee 'Magaly TV La Firme' y 'EL CALVARIO DE NALDY EN LA BELLA LUZ'. Logotipo de ATV
Magaly Medina entrevista a Naldy Saldaña, quien relata su experiencia de acoso sexual por parte del director de la orquesta La Bella Luz.

Naldy niega apoyo del dueño de la agrupación

La situación se volvió más compleja cuando el abogado de Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz, aseguró que la joven contó con todas las facilidades para acceder a las grabaciones y presentar la denuncia.

“Óscar Custodio estaba brindando todas las facilidades hacia ella”, sostuvo el representante legal, Benji Espinoza, quien afirmó que la artista tuvo autorización para grabar el material de la cámara de seguridad y denunciar al director musical.

Ante estas declaraciones, Naldy Saldaña rechazó la versión expuesta por la defensa. Explicó que la persona encargada de las cámaras le hizo un favor personal y que no existió ninguna autorización formal del dueño de la orquesta.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.
“Cuando decido ir a mostrarle el video a don Óscar (Custodio) el mismo día que pasó (la agresión) en la madrugada, nosotros teníamos una gira de una semana. Yo fui muy convincente y le dije que pondría la denuncia terminando de hablar con él. No fue que él me dijo (denúncialo)”, expresó la exintegrante de la agrupación.

El caso de Naldy Saldaña visibilizó la dificultad de obtener pruebas en situaciones de acoso y la ausencia de respaldo institucional para las víctimas. La artista insistió en la importancia de que las denuncias sean escuchadas y tramitadas por las instancias correspondientes para evitar que más personas se expongan a situaciones de vulnerabilidad en sus contextos laborales.

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