Elecciones 2022: Votos golondrinos, poder enfrascado, duda en la población y una lucha por mejorar estos comicios electorales

A pocas semanas de realizarse las elecciones municipales y regionales en nuestro país, existen aún muchos cuestionamientos por parte de los electores hacia los candidatos que se lanzan en esta contienda. Además, de algunas problemáticas que se podrían presentar como lo son: los “votos golondrinos”, algunos candidatos que de manera indirecta insisten en quedarse en el sillón municipal con postulantes muy cercanos a ellos, el tema de seguridad durante el sufragio, entre otros.

Sin embargo, las autoridades encargadas de supervisar estas votaciones 2022 están realizando sus mejores esfuerzos para que estas contienda electoral se realice sin ningún inconveniente y así garantizar el proceso de transparencia.

Ante estas interrogantes y dudas que hemos podido recoger de algunos ciudadanos, Infobae conversó con Pierino Stucchi, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de ESAN, el cual analizó estas situaciones que hacen retroceder al votante al momento de elegir.

La verdad electoral

Uno de los primeros mecanismos que recomienda el especialista para garantizar el debido proceso electoral, es que los miembros de mesa asuman con responsabilidad su labor como tal, realizando un conteo fidedigno y pulcro al momento de entregar los resultados. Es por ello que, es la ONPE, la encargada de fortalecer a este equipo para que realicen de la mejor manera su trabajo en esta contienda.

“Las experiencias recientes en el Perú en materia electoral nos deja una enseñanza principal y es que todos los ciudadanos tenemos que saber y entender que las principales autoridades electorales son los miembros de mesa de cada mesa de sufragio. Con ellos y con todo el equipo que los acompaña, son quiénes abren el ánfora, cuentan cada voto, hacen la suma y el conteo de votos emitidos por cada ciudadano que ha realizado su elección. Además, de los votos nulos y blancos, son ellos quienes dan el resultado de la voluntad popular a cada grupo de personas y ciudadanos que conforman una mesa de votación, el acta que ellos llenan y que firman con los resultados, a eso le llamamos la verdad electoral. Por eso es importante el papel que juega una mesa de votación tanto como el presidente, el secretario y el primer asistente. Ellos son las principales autoridades”, sostuvo.

“Por eso que la gran solución para que estas elecciones sean lo más transparente posible es que cada ciudadano, en cada mesa, asuma con claridad esta responsabilidad. Además, quienes se suman a que este resultado de la mesa sea fidedigno son los personeros que pueden estar presentes durante el conteo de votos y pueden solicitar que se observe si es que hay discrepancias. Es por eso que el primer paso de la verdad electoral, de la justicia electoral, está allí en esa mesa. Todos ellos van a contribuir con esa transparencia y ese adecuado conteo, es por eso que la principal recomendación es educar y enseñar a los miembros de mesa”, precisó.

Apoyo de la Policía y Fuerzas Armadas

Otro papel importante que se desarrolla durante estos comicios es la presencia de la policía y miembros del ejército, el cual mantendrán el orden social durante el desarrollo de esta votación.

“Un rol muy importante es que la policía y los militares presten las medidas de seguridad necesarias para que los ciudadanos puedan emitir sus votos acudiendo a los centros de votación de manera segura. No debemos permitir ninguna manifestación ni de violencia ni de intento de querer sabotear estas elecciones. Son nuestras Fuerzas Armadas y policiales las que tienen en sus manos esas garantías para la sociedad, no debemos permitir ningún intento de intimidación en ninguna zona del país y apenas sean detectadas automáticamente, la Fiscalía deberá tomar la debida nota y ordenar las investigaciones y si es necesario generar la detención de estas personas que se oponen al debido funcionamiento de estas elecciones”, manifestó.

“A pesar de que en algunas ciudades, provincias se ha visto disturbios durante o después de las elecciones, es importante recordarle a la población que está prohibido en nuestro país bloquear las vías de comunicación, todos los ciudadanos tenemos derecho a la libre circulación, también tenemos derecho a expresarnos, pero sin perjudicar a los demás ciudadanos y esto se vuelve más relevante sobre todo en el mismo día de las elecciones”, añadió.

Policía Nacional del Perú y la Fuerzas Armadas respaldarán el proceso electoral.

Votos golondrinos

Según el analista, el “voto golondrino” lo genera una persona que se registra en una localidad diferente al que reside, con el propósito de alterar el resultado de las elecciones o con la intención de beneficiar o perjudicar a un candidato. Esta práctica que se ha visto en algunas ocasiones es considerada un delito y muchas veces se paga hasta con 8 años de prisión.

“Si se trata de un cambio de domicilio falso, fraudulento, porque en el fondo ese ciudadano que cambia su domicilio en su DNI para que pueda estar en un nuevo padrón y en otra jurisdicción y así generar un voto adicional para elegir a un alcalde en un distrito que no reside ahí, estamos frente a un delito es por eso que se solicita a las autoridades pertinentes que se verifique sobre todo en los últimos cambios de residencia de algunos ciudadanos porque esto perjudica gravemente a los partidos políticos y sobre todo al proceso transparente de las elecciones. Se puede presentar una denuncia penal a las autoridades correspondientes”, enfatizó.

“Hay que ser conscientes que es un delito grave en un contexto electoral porque se está distorsionando la voluntad de la sociedad, eso debe ser supervisado y si es detectado debería tener prisión efectiva. La primera medida que se debe hacer para evitar estos votos que yo les llamó votos fraudulentos es comunicar a la sociedad para que conozcan que esto es un delito y que no se trata de un juego, hay mucha responsabilidad cambiar la dirección de tu domicilio fraudulentamente para votar en otra jurisdicción porque lo que nos sustenta como ciudadanos son nuestros principios democráticos. Estas personas deben de saber que actuar de manera fraudulenta asume un riesgo personal. Algunas personas se pueden dejar persuadir, engañar por algunos favores, ofrecimientos, ayuda social, e incluso hasta económica, sin embargo, no se dan cuenta de la gravedad de esta naturaleza porque les puede generar consecuencias penales qué van a afectar su vida”, agregó Stucci.

Recordemos que en el 2015, se aprobó en el Congreso la ley que elimina el ‘voto golondrino’, el cual obliga al ciudadano a registrar su dirección domiciliaria real. De esa manera, la ONPE sabrá “dónde viven” los electores mediante la georeferencia.

La politóloga Andrea Paico asegura que para generar cambios, todo ciudadano debe estar atento a lo que sucede en la coyuntura política, ser una fuente de control, de fiscalización. (Andina)

La iniciativa también apuntó a regular el llamado ‘voto perezoso’, contra quienes no actualizan su domicilio, así como el ‘voto interesado’ sobre los que escogen un domicilio para obtener un beneficio social.

Esta medida se realizó con la finalidad de facilitar la votación a la ciudadanía y evitar que se afecten los procesos electorales, regionales y municipales.

Además, establece como función del Reniec realizar permanentemente acciones de verificación de la dirección domiciliaria declarada; pudiendo para tal efecto solicitar a las entidades públicas informes y registros vinculados al domicilio, en coordinación con la SUNAT. Asimismo, se faculta al Reniec a priorizar las verificaciones domiciliarias cuando detecte concentraciones excepcionales de habitantes en un mismo domicilio o una variación porcentual superior al promedio habitual en una circunscripción (distrito).

El poder enfrascado

Otra problemática que se presenta en las elecciones y hace dudar a los electores, es cuando los candidatos han sido reelegidos en anteriores ocasiones o su círculo cercano intenta ganar los comicios, como es el caso del distrito de Chorrillos, con la séptima postulación de Augusto Miyashiro Yamashiro. Otro ejemplo como es el distrito de Carabayllo, que el saliente alcalde Marco Espinoza, detenido por Fiscalía por presuntos delitos de corrupción, su hermano, actualmente se encuentra postulando para lograr el ansiado sillón municipal.

“Considero que las reelecciones familiares que así se podría llamar ese fenómeno en donde el alcalde es un ciudadano, luego postula a su hijo, su hermano y luego vuelve el papá, esas reelecciones familiares considero altamente inconvenientes porque en el fondo se trata una elección sobre el mismo entorno como autoridad. Ahora eso no resulta ilegal, no son inconstitucionales, siempre es derecho del hermano, del hijo, del sobrino, del padre, que vuelve a postular siempre y cuando cumpla con los requisitos. Lo único que está prohibido por el momento es la reelección de uno mismo. La respuesta la tiene que dar la ciudadanía, porque ellos tienen que darse cuenta de que esas reelecciones familiares resultan ser un acto que trata de eludir la prohibición constitucional que se realiza uno mismo y debería ser la propia ciudadanía la que sancione ese tipo de situaciones no votando por el candidato familiar vinculado al mismo entorno”, sostuvo.

JNE y ONPE presentaron asistentes virtuales en WhatsApp para brindar información sobre Elecciones 2022. (Andina)

Duda en la población

El gerente general de la encuestadora CPI, Omar Castro, brindó una entrevista para RPP Noticias en donde habló y reveló el comportamiento de los votantes a casi menos de un mes de realizarse las elecciones distritales y regionales a nivel nacional.

El representante destacó que la actual coyuntura y crisis política que se vive en el Perú hace que los votantes retrocedan y no estén seguros en confiar en sus candidatos.

“Este es un escenario nuevo que se da porque ante la coyuntura política que se está viviendo aún, el votante no decide por quién o a quién elegir. Esta información confirma que las personas tienen mucha desconfianza, pero también mucho hartazgo por lo que está ocurriendo en el país“, agregó.

El trabajo de la ONPE

Como bien lo mencionamos líneas arriba, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) juega un importante rol dentro de estos comicios porque forma parte del ente regulador en este proceso. En diálogo con Rafael Arias, subgerente de documentación e investigación electoral, nos comentó las campañas que vienen realizando para que esta contienda electoral sea transparente, respetándose la voluntad de los ciudadanos.

“Nos encontramos en un período de capacitación a los actores electorales a los que consideramos votantes, miembros de mesa, personeros y personeros. Actualmente, los actores electorales pueden asistir a las oficinas descentralizadas de procesos electorales para llevar estás capacitaciones que han iniciado el 2 de septiembre y van a continuar hasta el día de la elección. En estas capacitaciones les mencionamos cómo deben ir a votar, cómo ingresar a la página virtual de la ONPE para conocer si son miembros de mesa, en qué horarios deben ir a votar, cuáles son sus locales de votación. La meta es concientizar a estos electores al momento que van a sufragar. En el caso de los miembros de mesa también llevan una continua capacitación porque el rol que ellos llevan es muy importante, son quiénes van a contabilizar los votos”, sostuvo Arias para nuestro medio.

ODPE de Yauyos comprometidos en garantizar un proceso electoral transparente

A través de campañas como reuniones, pasacalles, capacitaciones y más, la Oficina Descentralizada de Proceso Electorales (ODPE) de Yauyos viene trabajando en conjunto con la ciudadanía una serie de mecanismos para que en esta región se lleve de la mejor manera esta contienda electoral que está pronto a llegar en nuestro país.

En conversación con Elizabeth Orihuela, jefa de este departamento en Yauyos, nos comentó la satisfacción que siente porque la ciudadanía está respondiendo de manera positiva a las diversas campañas que están manejando, e incluso con apoyo de las Fuerzas Armadas, policiales y la ONPE, han elaborado una serie de dispositivos para que el 2 de octubre los pobladores puedan ir a sufragar sin ningún contratiempo.

ODPE Yauyos

“La jurisdicción del distrito de Yauyos abarca a 26,105 electores estos están distribuidos en 46 locales de votación y estos establecimientos están dispersos en los 33 distritos y 12 centros poblados. Actualmente, estamos gestionando y priorizando la seguridad de los locales de votación hemos tenido una reunión importante en la que se ha coordinado que patrullas móviles vengan a Yauyos para fortalecer el sistema de seguridad, quiere decir que si hubiera algún incidente que pudiera suscitarse, estás patrullas van a trasladarse hasta el lugar de los hechos para evitar estos disturbios”, expresó la jefa de ODPE en Yauyos.

“Además se ha coordinado con la PNP, se ha identificado algunos puntos críticos y es justamente donde nosotros queremos entrar con nuestras campañas de concientización a la población para que estas elecciones se respete el debido proceso electoral. Estamos yendo casa por casa, hay una orientación al lector más personalizada, se siguen promoviendo las reuniones, e incluso se está mandando a un representante legal para que a la población instruye y si por ahí tienen dudas, esta persona las pueda responder. Estamos masificando las campañas y la difusión es muy importante en esta zona que en anteriores ocasiones se ha visto afectado por algunas protestas de la ciudadanía. Sin embargo, queremos que estas elecciones sean muy pacíficas porque se tiene que respetar y anteponer el voto popular”, precisó.

Recordemos que en estas elecciones 2022, el total de electores a nivel nacional son 24 millones 76 mil 62 votantes. En cuanto a la mesa de sufragio son 84 mil 123 mesas que se están ubicando en 8, 300 locales a nivel nacional, según data oficial de la ONPE.

