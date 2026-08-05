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“Papa León XIV vuelve a casa”: así informó el Arzobispado sobre la visita a Perú del Sumo Pontífice

El sumo pontífice llegará al país como parte de su primer viaje apostólico a Sudamérica. Uruguay y Argentina también serán visitados en noviembre del 2026

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El papa León XIV oficialmente llegará al Perú luego de tres años y permanecerá en territorio nacional por una semana en la que visitará diferentes ciudades del país, entre las que se encuentra Chiclayo, donde ocupó el cargo de obispo hasta que fue llamado al Vaticano en 2023.

El Arzobispado de Lima difundió la noticia en sus redes sociales con un mensaje en el que también confirmó la presencia del sumo pontífice en otros países de la región. “¡ES OFICIAL! El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con a la visita a tres naciones del cono sur: Uruguay, Argentina y Perú”

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Según el boletín oficial del Vaticano, el pontífice iniciará su itinerario regional en Uruguay, con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida del seis al ocho de noviembre. Después irá a Argentina, donde pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján del ocho al 11 del mismo mes, antes de arribar a territorio peruano para permanecer del11 al 17.

El anuncio también coincidió con una fecha clave para la región: los 158 años de la Cruz de Motupe, considerada la festividad religiosa más importante de Lambayeque.

“Papa León XIV vuelve a casa”: así informó el Arzobispado sobre la visita a Perú del Sumo Pontífice. (Foto: Arzobispado de Lima)
“Papa León XIV vuelve a casa”: así informó el Arzobispado sobre la visita a Perú del Sumo Pontífice. (Foto: Arzobispado de Lima)

Las cuatro ciudades que el papa visitará en Perú

Una delegación de 14 representantes del Vaticano recorrió el país durante semanas para inspeccionar los lugares donde se desarrollarán las principales actividades del pontífice. El equipo técnico evaluó templos, espacios culturales, instalaciones estratégicas y posibles escenarios para las ceremonias religiosas más multitudinarias.

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Luego de terminar las verificaciones de organización, seguridad, accesibilidad y capacidad de aforo, la Comisión de Avanzada confirmó cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Otras localidades mencionadas en etapas previas de la planificación —entre ellas Madre de Dios, Trujillo, Piura, Sullana, Puno e Iquitos— quedaron fuera del recorrido oficial tras las evaluaciones técnicas.

Las inspecciones no se limitaron a los templos religiosos. El equipo analizó rutas de desplazamiento, accesos vehiculares, puntos de evacuación, espacios para autoridades, ubicación de medios de comunicación y áreas de concentración de fieles. Uno de los momentos clave del proceso fue la incorporación de monseñor José Nahum Jairo Salas, diplomático de la Santa Sede encargado de coordinar los viajes internacionales del Papa, cuya participación permitió revisar directamente los aspectos logísticos de cada escenario.

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT
03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

Preparativos del viaje continúan en el Vaticano

Una comitiva del Vaticano retornará al Perú a principios de agosto para afinar los últimos aspectos de la planificación. El corresponsal Sergio Mora informó que la delegación evaluará temas de seguridad, movilidad e infraestructura en las ciudades seleccionadas. Se prevé que la publicación formal del programa y las fechas definitivas se realice en septiembre desde la Santa Sede.

El despliegue de seguridad y la coordinación de la infraestructura hotelera figuran entre las prioridades para recibir a visitantes nacionales y extranjeros. Según RPP Noticias, se espera un movimiento importante de turistas desde distintos puntos de Sudamérica, y las autoridades ya analizan medidas para gestionar el flujo de personas y la adecuación de vías y servicios en cada ciudad del recorrido.

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