Corte de agua para este viernes 07 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La medida responde a un plan de mantenimiento preventivo que busca asegurar un adecuado suministro y mejorar el funcionamiento de la infraestructura responsable de la distribución de agua potable en Lima Metropolitana — Créditos: Magnific.

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Sedapal ha programado para este viernes 7 de agosto la interrupción temporal del servicio de agua potable en diferentes sectores de Lima, debido a trabajos de mantenimiento y otras labores previstas en su red de distribución. Estas intervenciones tienen como objetivo preservar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y contribuir a la continuidad del abastecimiento.

La suspensión afectará a viviendas y establecimientos comerciales situados en las zonas comprendidas dentro del cronograma. Por ello, los usuarios deberán adoptar las medidas necesarias con anticipación y almacenar una cantidad suficiente de agua para cubrir sus principales actividades mientras dure la restricción.

Los horarios establecidos no serán los mismos para todas las localidades, ya que el inicio y la reposición del suministro dependerán de las labores que se ejecuten en cada punto. Ante ello, Sedapal recomienda revisar el cronograma correspondiente para conocer si la zona de residencia o actividad está incluida y cuánto tiempo permanecerá vigente el corte.

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Sedapal señaló que las labores forman parte de un plan preventivo destinado a preservar la calidad del suministro y mejorar la infraestructura de agua potable en Lima — Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

La Victoria

A. H. Cerro Histórico

Urb. Popular Pamplona Baja

Urb. Popular Ciudad de Dios

Asoc. El Progreso

Urb. María Misionera

P.J. Jesús Poderoso

Urb. Villa Panamericana

A. H. Horacio Zevallos Mz. D Lt. 2A

A. H. Los Sauces

A. H. 6 de Julio

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Carmen Alto

Cercado

Coop. 25 de Diciembre

Coop. Tradiciones Peruanas

Urb. Arboleda

Urb. Tres Marías

La suspensión se debe a los trabajos preventivos que desarrolla Sedapal para mantener un servicio adecuado y fortalecer la infraestructura destinada a la distribución de agua potable en Lima - Créditos: Magnific.

Cuadrante:

Av. México

Av. Aviación

Av. Las Américas

Av. Parinacochas

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Chaclacayo

Urb. El Cuadro

Calle J

P.J. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Los Olivos

A.H. Rosa de América

Asociación Padres de Familia Rosa de América

Asoc. Rosa de América

Coop. Santa Ligia

Urb. El Carabayllo

Urb. Fundo Infantas

Urb. Industrial Naranjal

Urb. Industrial Infantas

Urb. San Eulogio

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Urb. San Ignacio

A.H. San Hilarión Comité 53

Agru. Familiar Lomas del Sagrado Madero

P.J. Sagrado Madero

Asoc. San Hilarión

A.H. San Hilarión Ampl.

A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampl.

A.H. 23 de Octubre

P.J. San Hilarión

Hora: 1 p. m. - 11 p. m.

Consejos ante el corte de agua

Almacena agua con anticipación: llena recipientes limpios y con tapa para contar con una reserva durante las horas de interrupción.

Prioriza el consumo: utiliza el agua almacenada principalmente para beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal.

Evita desperdicios: administra cuidadosamente la cantidad disponible y procura no realizar actividades que requieran grandes volúmenes del recurso.

Mantén los recipientes limpios: utiliza envases adecuados y previamente higienizados para conservar el agua en buenas condiciones.

Verifica el horario: revisa la programación de Sedapal para conocer la hora prevista del corte y del restablecimiento.

Prevé las actividades del hogar: adelanta el lavado de ropa, limpieza y otras tareas que necesiten agua antes de la suspensión.

Comprueba la reposición: una vez restablecido el servicio, deja correr el agua por unos instantes antes de utilizarla para consumo o preparación de alimentos.