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Corte de agua para este viernes 07 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La suspensión se enmarca en las acciones de mantenimiento preventivo que Sedapal ejecuta para garantizar un adecuado servicio y mejorar el funcionamiento de la red de distribución de agua potable en Lima

La medida responde a un plan de mantenimiento preventivo que busca asegurar un adecuado suministro y mejorar el funcionamiento de la infraestructura responsable de la distribución de agua potable en Lima Metropolitana — Créditos: Magnific.
La medida responde a un plan de mantenimiento preventivo que busca asegurar un adecuado suministro y mejorar el funcionamiento de la infraestructura responsable de la distribución de agua potable en Lima Metropolitana — Créditos: Magnific.
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Sedapal ha programado para este viernes 7 de agosto la interrupción temporal del servicio de agua potable en diferentes sectores de Lima, debido a trabajos de mantenimiento y otras labores previstas en su red de distribución. Estas intervenciones tienen como objetivo preservar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y contribuir a la continuidad del abastecimiento.

La suspensión afectará a viviendas y establecimientos comerciales situados en las zonas comprendidas dentro del cronograma. Por ello, los usuarios deberán adoptar las medidas necesarias con anticipación y almacenar una cantidad suficiente de agua para cubrir sus principales actividades mientras dure la restricción.

Los horarios establecidos no serán los mismos para todas las localidades, ya que el inicio y la reposición del suministro dependerán de las labores que se ejecuten en cada punto. Ante ello, Sedapal recomienda revisar el cronograma correspondiente para conocer si la zona de residencia o actividad está incluida y cuánto tiempo permanecerá vigente el corte.

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Sedapal señaló que las labores forman parte de un plan preventivo destinado a preservar la calidad del suministro y mejorar la infraestructura de agua potable en Lima — Créditos: Magnific.
Sedapal señaló que las labores forman parte de un plan preventivo destinado a preservar la calidad del suministro y mejorar la infraestructura de agua potable en Lima — Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

La Victoria

  • A. H. Cerro Histórico
  • Urb. Popular Pamplona Baja
  • Urb. Popular Ciudad de Dios
  • Asoc. El Progreso
  • Urb. María Misionera
  • P.J. Jesús Poderoso
  • Urb. Villa Panamericana
  • A. H. Horacio Zevallos Mz. D Lt. 2A
  • A. H. Los Sauces
  • A. H. 6 de Julio

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Carmen Alto
  • Cercado
  • Coop. 25 de Diciembre
  • Coop. Tradiciones Peruanas
  • Urb. Arboleda
  • Urb. Tres Marías
La suspensión se debe a los trabajos preventivos que desarrolla Sedapal para mantener un servicio adecuado y fortalecer la infraestructura destinada a la distribución de agua potable en Lima - Créditos: Magnific.
La suspensión se debe a los trabajos preventivos que desarrolla Sedapal para mantener un servicio adecuado y fortalecer la infraestructura destinada a la distribución de agua potable en Lima - Créditos: Magnific.

Cuadrante:

  • Av. México
  • Av. Aviación
  • Av. Las Américas
  • Av. Parinacochas

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Chaclacayo

  • Urb. El Cuadro
  • Calle J
  • P.J. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Los Olivos

  • A.H. Rosa de América
  • Asociación Padres de Familia Rosa de América
  • Asoc. Rosa de América
  • Coop. Santa Ligia
  • Urb. El Carabayllo
  • Urb. Fundo Infantas
  • Urb. Industrial Naranjal
  • Urb. Industrial Infantas
  • Urb. San Eulogio

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Urb. San Ignacio
  • A.H. San Hilarión Comité 53
  • Agru. Familiar Lomas del Sagrado Madero
  • P.J. Sagrado Madero
  • Asoc. San Hilarión
  • A.H. San Hilarión Ampl.
  • A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampl.
  • A.H. 23 de Octubre
  • P.J. San Hilarión

Hora: 1 p. m. - 11 p. m.

Consejos ante el corte de agua

  • Almacena agua con anticipación: llena recipientes limpios y con tapa para contar con una reserva durante las horas de interrupción.
  • Prioriza el consumo: utiliza el agua almacenada principalmente para beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal.
  • Evita desperdicios: administra cuidadosamente la cantidad disponible y procura no realizar actividades que requieran grandes volúmenes del recurso.
  • Mantén los recipientes limpios: utiliza envases adecuados y previamente higienizados para conservar el agua en buenas condiciones.
  • Verifica el horario: revisa la programación de Sedapal para conocer la hora prevista del corte y del restablecimiento.
  • Prevé las actividades del hogar: adelanta el lavado de ropa, limpieza y otras tareas que necesiten agua antes de la suspensión.
  • Comprueba la reposición: una vez restablecido el servicio, deja correr el agua por unos instantes antes de utilizarla para consumo o preparación de alimentos.

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