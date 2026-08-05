Corte de agua para este viernes 07 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal ha programado para este viernes 7 de agosto la interrupción temporal del servicio de agua potable en diferentes sectores de Lima, debido a trabajos de mantenimiento y otras labores previstas en su red de distribución. Estas intervenciones tienen como objetivo preservar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y contribuir a la continuidad del abastecimiento.
La suspensión afectará a viviendas y establecimientos comerciales situados en las zonas comprendidas dentro del cronograma. Por ello, los usuarios deberán adoptar las medidas necesarias con anticipación y almacenar una cantidad suficiente de agua para cubrir sus principales actividades mientras dure la restricción.
Los horarios establecidos no serán los mismos para todas las localidades, ya que el inicio y la reposición del suministro dependerán de las labores que se ejecuten en cada punto. Ante ello, Sedapal recomienda revisar el cronograma correspondiente para conocer si la zona de residencia o actividad está incluida y cuánto tiempo permanecerá vigente el corte.
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¿Cuáles son las zonas afectadas?
La Victoria
- A. H. Cerro Histórico
- Urb. Popular Pamplona Baja
- Urb. Popular Ciudad de Dios
- Asoc. El Progreso
- Urb. María Misionera
- P.J. Jesús Poderoso
- Urb. Villa Panamericana
- A. H. Horacio Zevallos Mz. D Lt. 2A
- A. H. Los Sauces
- A. H. 6 de Julio
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Carmen Alto
- Cercado
- Coop. 25 de Diciembre
- Coop. Tradiciones Peruanas
- Urb. Arboleda
- Urb. Tres Marías
Cuadrante:
- Av. México
- Av. Aviación
- Av. Las Américas
- Av. Parinacochas
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Chaclacayo
- Urb. El Cuadro
- Calle J
- P.J. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
Los Olivos
- A.H. Rosa de América
- Asociación Padres de Familia Rosa de América
- Asoc. Rosa de América
- Coop. Santa Ligia
- Urb. El Carabayllo
- Urb. Fundo Infantas
- Urb. Industrial Naranjal
- Urb. Industrial Infantas
- Urb. San Eulogio
Hora: 12 m - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Urb. San Ignacio
- A.H. San Hilarión Comité 53
- Agru. Familiar Lomas del Sagrado Madero
- P.J. Sagrado Madero
- Asoc. San Hilarión
- A.H. San Hilarión Ampl.
- A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampl.
- A.H. 23 de Octubre
- P.J. San Hilarión
Hora: 1 p. m. - 11 p. m.
Consejos ante el corte de agua
- Almacena agua con anticipación: llena recipientes limpios y con tapa para contar con una reserva durante las horas de interrupción.
- Prioriza el consumo: utiliza el agua almacenada principalmente para beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal.
- Evita desperdicios: administra cuidadosamente la cantidad disponible y procura no realizar actividades que requieran grandes volúmenes del recurso.
- Mantén los recipientes limpios: utiliza envases adecuados y previamente higienizados para conservar el agua en buenas condiciones.
- Verifica el horario: revisa la programación de Sedapal para conocer la hora prevista del corte y del restablecimiento.
- Prevé las actividades del hogar: adelanta el lavado de ropa, limpieza y otras tareas que necesiten agua antes de la suspensión.
- Comprueba la reposición: una vez restablecido el servicio, deja correr el agua por unos instantes antes de utilizarla para consumo o preparación de alimentos.
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