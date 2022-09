Magaly Medina negó obsesión por Giuliana Rengifo y señaló que cantante está desesperada por “vender su disco”

Magaly Medina arremetió contra cantante durante la última edición de su programa.

Luego del “ampay” emitido en el programa “Magaly Tv La Firme” el lunes 19 de setiembre, la cantante cumbiambera Giuliana Rengifo negó mantener algún tipo de relación sentimental con el notario involucrado.

Sin embargo, la artista peruana, se pronunció ante la prensa e indicó que todo lo acontecido se trata de un plan “maléfico” organizado por la conductora de ATV que mantiene una “obsesión” con ella desde que se hizo público que estuvo con su esposo en el tiempo que ellos se distanciaron.

“Él (Paul Pineda) es separado y es mi amigo, no tengo relación seria con nadie y tengo pruebas. Magaly ‘patinará’, si saca algo volverá a la cárcel”, indicó la bailarina minutos antes del “ampay”.

“Magaly quiere venderlo así para dejarme mal, porque sigue casado, pero está separado hace varios meses y lleva una buena relación por sus hijos y lo sé porque soy amiga de su hijo mayor”, advirtió la artista peruana luego de toda la polémica que generó el anuncio del programa de ATV.

Giuliana Rengifo protagonizó ampay con notario que está casado. (Instagram)

De esta manera Giuliana Rengifo trató de defenderse ante los comentarios y críticas que recibió luego del video emitido por el espacio de Magaly Medina, quien en la última edición de su programa dedicó varios minutos para responderle a la cantante de cumbia.

Inicio de investigación

Según la polémica periodista, el proceso de seguimiento a la bailarina peruana, se realizó por un pedido especial que realizó una “mujer engañada”, quien es actualmente esposa del notario Paul Pinedo.

Asimismo, Magaly Medina, aclaró que no siente obsesión alguna por la cantante de cumbia, quien es vinculada a su esposo Alfredo Zambrano con una corta relación sentimental en la época que la comunicadora y el notario se separaron.

“Nosotros ampayamos a Giuliana Rengifo con Paul Pineda por pedido de la aún esposa del notario, la fiscal Katherine Tapia”, reveló hace algunas horas la figura de ATV.

Giuliana Rengifo es captada besando a notario, Paul Pineda. (Instagram)

“A mí esa persona (Giuliana Rengifo) me tiene sin cuidado. Más bien, creo que es ella la que tiene una obsesión conmigo o con alguien muy cercano a mí, como es mi esposo (Alfredo Zambrano). Mi marido y yo estamos en otra realidad, el mundo del espectáculo no lo es todo para mí”, precisó la conductora de Magaly TV La Firme al inicio de su programa.

“Ella dice ser decente, pero desliza cosas tan irresponsablemente y luego dice ‘ay están manchando mi honra’. ¿Y cuando manchan la mía? O sea, mi matrimonio no se merece ningún respeto y hay que sembrar dudas. Felizmente esas cosas no pasan en mi matrimonio”, puntualizó mientras mostraba las repeticiones del video del polémico “ampay”.

Acusa a Giuliana Rengifo de estar “desesperada” por prensa

En otro momento, Magaly Medina indicó que la cumbiambera la menciona a ella y a su esposo porque quiere causar polémica ante los medios de comunicación y de esta manera “promocionar” su nuevo trabajo musical.

“Ella dale que dale, hay una obsesión. Yo me digo ‘¿acaso me odia?’ Para nada, yo me digo ‘pobrecita, está desesperada por fama y tiene que vender su disco’. Ya pues, se agarra de quien está encima y en el top”, indicó en tono sarcástico.

Del mismo modo, se pronunció sobre los rumores que vienen circulando ante una supuesta infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano.

“Seguramente querían y desean de todo corazón que el ‘ampay’ que hubiera sido el de mi propio esposo. Si ustedes tendrían un video de mi esposo con esa señora que anda hablando de todo, hace rato que lo hubieran sacado”, comentó visiblemente indignada.

