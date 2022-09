Magaly Medina le recuerda su pasado a Tilsa Lozano: “Ella ha sido el símbolo de la amante en el país”

Magaly Medina le recuerda su pasado a Tilsa Lozano | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina habló luego de las recientes declaraciones de Tilsa Lozano. Y es que la modelo dejó en claro que los montos que se habían difundido que gastaría en su boda no serían reales, e incluso había dado unas declaraciones que parecía una clara indirecta a la popular ‘Urraca’.

Cuando fue consultada sobre le costo de su boda, dejó claro que no está dispuesta a hacer un gasto tan grande e incluso señaló que muchos matrimonios que han sido caros, finalmente se terminan.

“Parece que la gente cataloga tu felicidad en base a cuanto tienes en el bolsillo, me parece tan ridículo, tan retrógrada. Hay matrimonios que puedes gastar 200 mil o 300 mil soles y terminar siendo cornuda o se te rompe el matrimonio, no tiene que ver con cuanto vayas a gastar”, comentó Tilsa.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en darle la razón sobre los gastos y las duraciones de los matrimonios. Pero, fiel a su estilo, no dudó en recordarle las veces que fue acusada de ser la manzana de la discordia en el matrimonio de Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez.

“Es cierto, la felicidad de un matrimonio, no depende cuanto hayas gastado, gastes 200 soles o gastes 300 mil. La felicidad no depende de la calidad de tu boda, de cuanta plata hayas tirado, cuanta fiesta hayas hecho. El matrimonio nadie sabe de lo que depende realmente, mantener un matrimonio. Hay matrimonios que han sido pomposos y se han destruido por cachos, por cuernos, ella lo sabe bien”, comenzó diciendo la conductora.

Magaly Medina le recuerda su pasado a Tilsa Lozano. (Instagram)

Seguido, se fue directo a la yugular. Sin titubear, Magaly Medina tildó de amante a Tilsa Lozano y aseguró que debería agradecer que hay un hombre que quiera casarse con ella pese a todo el historial que tiene sobre su vida pasada.

“Ella ha sido la imagen, semejanza y símbolo de la amante en el país. Ahora que se gasten en ella 20 mil dólares, ya date por bien servida, pero Jackson Mora se va a gastar más plata. Si alguien quiere gastar, si alguien la quiere llevar al altar después de todo el historial que le hemos conocido, después de todas las indirectas que ella mandaba”, comentó Medina.

Además, señaló que Lozano debe saber qué es lo que siente una persona cuando ha sufrido una infidelidad y le recordó los momentos en que era señalada en televisión nacional. “Ella sabe bien lo que las personas cornudas deben de sentir, porque finalmente ella fue una de las personas más detestadas y odiadas en su momento. Era la encarnación misma de la otra, de la amante”, siguió explicando la ‘Urraca’.

Finalmente, señaló que Lozano debería ‘agradecer’ que Jackson Mora quiera casarse con ella y convertirla en señora. Aclaró que no se siente aludida por sus declaraciones. “Si apareció un hombre cuando pensó que nadie la iba a llevar al altar, encontró a Jackson Mora y se la quiere matrimoniar que le ha dado su anillito y la va a convertir en señora, pues agradece hija. No sé para que vinculan conmigo sus declaraciones porque nada tiene que ver con mi situación. Aludida no me siento”, finalizó Medina.

SEGUIR LEYENDO