Magaly Medina anunció el regreso de ‘La Casa de Magaly’: fecha de estreno, integrantes y más

'La Casa de Magaly' volverá a las pantallas peruanas. (ATV)

Magaly Medina sorprendió a los televidentes al revelar que muy pronto volverá ‘La Casa de Magaly’, reality que reúne a diversas figuras del espectáculo en un solo lugar. Esta revelación se dio en plena entrevista con Pancho Rodríguez, chileno que regresará al país luego que Migraciones levantara una sanción en su contra.

“En ‘La Casa de Magaly’ me encantaría que estés… porque pronto inicia, así que te invito cordialmente al reality si es que te dejan porque eres de América TV. Pero antes de que te capturen en el 4, ven a saludarnos”, precisó la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’.

Como se recuerda, la última versión de la ‘La Casa de Magaly’ se realizó en el 2019. El programa trata sobre la convivencia de ocho a más personajes de Chollywood, quienes son grabados de principio a fin para conocer cuáles son sus verdaderas personalidades cuando no hay una cámara al frente.

Integrantes

Hasta la fecha, Magaly Medina no ha confirmado el ingreso de ninguna figura del espectáculo. Sin embargo, aseguró que tiene una lista grande de opciones y que desea incluir a estrellas que hagan reír a los televidentes. “Tienen que ser personajes novedosos, que nos saquen una sonrisa”, sostuvo en una transmisión en vivo de Instagram.

Por otro lado, descartó la presencia de Josimar, salsero envuelto en polémica por retomar su romance con María Fe Saldaña aún estando casada con una cubana. “Ese hace su propia casa sin que tenga que venir a la mía. Prefiero que haga sus cosas allá porque me da más resultados que meterlo a la mía. Además, cuánto cobraría él que se alucina”, sostuvo.

Magaly Medina descartó la participación de Josimar en su nuevo reality.

También negó que Laura Bozzo sea partícipe de su nuevo reality, pues su canal no cuenta con el presupuesto suficiente para invitarla. “Ella es cara, a ella le puede pagar Televisa. Nosotros somos un programa modesto como la boda de Ethel Pozo, a ese nivel de molestia”, dijo entre risas.

Horario y fecha de estreno

‘La Casa de Magaly’ será transmitida de lunes a viernes, a partir de las 21:45 horas, como parte de un segmento de ‘Magaly TV, La Firme’. La fecha de estreno aún no ha sido anunciada, pero se espera que sea en las próximas semanas.

Se sabe, además, que la ‘Urraca’ está considerando emitir un especial a modo resumen todos los sábados, a fin de competir contra los programas de Gisela Valcárcel. Sin embargo, hasta el momento es solo una idea que rodea su cabeza debido a su apretada agenda.

“Yo siempre he dicho de ponerlo de lunes a viernes, y los sábados ‘El Especial de la Casa de Magaly’... pero trabajar seis días a la semana, ¿quieren que mi esposo de divorcie? Si con las justas me ve de lunes a viernes, sino me ve el sábado el hombre se muere”, expresó en redes.

SEGUIR LEYENDO