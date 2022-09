Giuliana Rengifo: La esposa del notario Paul Pineda y todos los chats que escribió contra la cantante

Magaly Medina enfurece con esposa de notario y expone chats: “No me gusta sentirme utilizada”. Magaly Tv: La firme.

La cantante Giuliana Rengifo se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de ser captada besando a Paul Pineda, un notario de Pucallpa, quien según registro civil sigue casado con Katherine Tapia. Así lo difundió el programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’, el pasado lunes 19 de septiembre.

Los programas de televisión de inmediato se comunicaron con la aún esposa del notario, Katherine Tapia; sin embargo, la que tuvo la primicia del ampay, Magaly Medina se encargó de publicar las comunicaciones que tuvo su equipo de producción con la Fiscal de Pucallpa.

En primer lugar, la periodista de ATV aclaró que la misma señora Tapia fue la que se comunicó con ellos para comentarle que tenía sospechas de que su esposo le era infiel con Giuliana Rengifo. Les pidió que los sigan y los graben, inclusive les pidió que los capte saliendo de un hotel.

“Tipo Melissa, saliendo de un hotel”

La conductora Magaly Medina mostró un chat donde la mujer les pide un ampay al estilo de Melissa Paredes y Anthony Aranda. “La señora nos decía que quería un ampay como el de Melissa y el activador”, comentó al mismo tiempo que mostró la conversación: “En una camioneta tipo Melissa, pero algo más, sería mejor, sería bueno que juntos se metan al hotel”.

Además, Medina indicó que esta es una investigación que siguen desde el pasado mes de julio y que estaban esperando tener las imágenes precisas para publicar el ampay.

Pero eso no sería lo único que dijo la Fiscal de Pucallpa, pues según los mensajes que difundiera la popular ‘Urraca’ en su programa, la señora Tapia estaría muy dolida por la infidelidad de su esposo.

“Es una interesada”

Al inicio del programa del martes 20 de septiembre, Magaly Medina difundió un mensaje que la misma Katherine Tapia había enviado a un periodista de su equipo de producción que estaba encargado de la investigación.

“Señor fulano confió en su discreción, me vi en la desesperación de escribirle pues esa mujer es una sinvergüenza, mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes... estoy segura que él tiene una relación con esa interesada que la trajo hasta mi casa” dice el mensaje que la esposa del notario envió a la producción de Medina.

“No le importa que este casado”

Luego, la abogada Tapia lanzó fuertes calificativos contra la cumbiambera al asegurar que es la culpable de que su matrimonio haya llegado a su fin.

“Él es un hombre casado con 3 hijos y la señorita Rengifo lo sabe y no le importa, y tampoco le importa que el mundo lo sepa, pues ya lo ha publicado. Soy la más interesada en que se los descubra, y estoy segura que tiene una relación con esa interesada que la trajo hasta mi casa. Con todo esto voy a pedir el divorcio”, se lee en los chats de WhatsApp.

“Se quiere aprovechar”

Asimismo, Katherine Tapia indicó que tiene 25 años al lado de su esposo, Paul Pineda y no le parece justo que venga una mujer desconocida a quitarle lo que le costó construir en su matrimonio.

“Es mi enamorado desde la universidad, tenemos 25 años juntos, tanto hemos sufrido para tener lo que tenemos, todo nos cuesta y esa mujer no va a venir a aprovecharse”, indicó la letrada.

Rengifo mostró mensajes de la esposa del notario, Paul Pineda

Pero horas antes, Giuliana Rengifo se defendió y acudió al programa ‘Amor y Fuego’ a demostrar con pruebas que había salido con Paul Pineda, quien según ella está separado. Mostró una conversación de WhatsApp que tuvo el notario con su esposa, donde ella le contaba que la producción de la ‘Urraca’ le ofreció más de 1000 USD por una entrevista.

Giuliana Rengifo se defiende y muestra pruebas para desmentir a Magaly Medina: “Mancilla mi honra”. | Amor y Fuego.

“Paul, me llamó, me dijeron incluso que me podían pasar con la misma Magaly, que Magaly Medina se siente muy identificada conmigo... pero, que... decida ¿No? Que puedo tomar mi pasaje ahorita e irme ahorita y ellos compran mi pasaje no hay problema y que esté la noche ahí con ellos, que me pagan lo que yo quiera, pero quieren que yo dé mi testimonio”, dijo.

“Que yo he visto la infidelidad de la señora Rengifo contigo ¿No? Y cosas así, les he cortado, les he dicho que los voy a denunciar si me siguen llamando... quiero estar tranquila Paul, mira mis hijos en Lima, mi casa sola, ya no voy al trabajo, me siento triste y encima con esto de la Magaly... déjame tranquila, no he dicho nada que te pueda dañar”, finalizó.

