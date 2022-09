Rodrigo González cuenta que notario ampayado con Giuliana Rengifo llevó a su novia a hotel de Tarapoto. | Amor y Fuego

El notario con el que fue ampayada Giuliana Rengifo rompió su silencio en el programa ‘Amor y Fuego’, donde reveló que desde mayo de este año se encuentra separa de su esposa. Asimismo, el abogado señaló que conoció a la cumbiambera en julio pasado y que desde esa fecha son buenos amigos.

Sin embargo, en todo momento Rodrigo González le insistía al letrado con el tema de la fechas debido a que ellos se habían conocido hace poco en el hotel que tiene el conductor en Tarapoto.

Fue en ese momento que el popular ‘Peluchín’ le recordó al notario que a fines de julio, durante el feriado largo por Fiestas Patrias, él lo visitó en Puerto Palmeras junto a una joven que decía ser su novia.

“Usted se me acercó y me pidió una foto, previamente, esta señorita me dijo que era su novia y también me pidió una foto”, comentó el conductor de ‘Amor y Fuego’, dejando bastante sorprendida a Giuliana Rengifo, quien en ese momento se encontraba en el set.

A Paul Pineda no le quedó otro opción más que reconocer que estuvo saliendo con esta chica durante los últimos meses. “Claro, yo cuando me separo conozco a esta chica, salimos, viajamos, teníamos un viaje planeado cuando Giuliana era mi amiga”, comentó.

Pese a los comentarios de Rodrigo González, el notario en ningún momento quiso mencionar que la joven era su pareja en ese momento, sino simplemente una mujer con la que salía.

Por este motivo, el conductor de televisión le mencionó que recuerda claramente que él se la presentó como su pareja en su momento. “Me dijo he venido aquí porque mi novia es tu admiradora y me ha pedido venir para tomarse una foto contigo”, acotó.

La cara de Giuliana Rengifo en ese momento cambió de manera repentina y comentó que ella no tenía nada que ver en esa época y que además estaba totalmente soltera. “¡Está soltero, está separado, yo estoy soltera! En esa época no había habido chape ni nada”, indicó.

Finalmente Gigi Mitre le consultó al notario si en la actualidad todavía tenía una relación con la joven, indicando que lamentablemente se había acabado hace un mes. “Cuando pasó lo del beso con Guliana, yo no estaba formalmente con esa chica, yo estoy soltero, separado”, aclaró.

Giuliana Rengifo es captada besando a notario, Paul Pineda. (Instagram)

No tiene nada formal con cumbiambera

Pese a las imágenes en el que aparecen besándose apasionadamente, Paul Pineda aclaró que se encuentra soltero y que no tiene nada formal con Giuliana Rengifo, pues todavía se encuentran conociendo.

“Es una cantante profesional, la he contratado, pero no he salido con ella en plan gileo... es una chica muy guapa, soltera, pero es tema de conocerse y en un mes o dos meses no se conoce a la persona”, comentó.

