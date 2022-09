Magaly Medina enfurece con esposa de notario y expone chats: “No me gusta sentirme utilizada”. Magaly Tv: La firme.

Se defiende de las acusaciones. Luego que la esposa del notario Paul Pineda, Katerine Tapia, diera a conocer que el programa ‘Magaly Tv: La firme’ quiso pagarle 1000 dólares para que declare acerca del ampay de Giuliana Rengifo, Magaly Medina salió a desmentirla.

De acuerdo a la ‘Urraca’, ella tiene horas de conversaciones y cientos de chats que demostrarían que ella fue la persona que pidió que investiguen a su esposo desde fines de julio, cuando empezó a sospechar que él estaba frecuentando a la cumbiambera.

Asimismo, Magaly Medina se animó a leer una parte de las conversaciones que tuvo su equipo con la esposa de Paul Pineda, donde ella le pedía al investigador que tenga mucha discreción debido a que su trabajo no le permitía estar involucrada en escándalos.

“Señor... confío en su discreción. Me vi en la desesperación de escribirle pues esta mujer es una sinvergüenza, mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes y también tengo un trabajo que me impide escándalos. Le pido no grabar ninguna de nuestras conversaciones para no tener un problema mayor del que ya tengo. Estoy segura que tiene una relación con esa interesada que trajo hasta mi casa”, leyó la periodista.

La polémica periodista también indicó que la fiscal, cuando empezó a conversar con los ‘urracos’, no pudo evitar mostrar su indignación y les empezó a contar sobre su relación con el notario.

“A veces las personas son débiles, manipuladas por los maridos, por los hijos, por los jefes y durante años las han hecho sentir tan poquita cosa. Hay hombres que se han encargado de demostrarles a sus esposas que son tan poderosos que las pueden destruir, diciéndoles que les van a quitar todo y las mujeres se asustan”, dijo la ‘Urraca’.

En otro momento, Magaly Medina lamentó la situación de la esposa del notario, pero señaló que no iba a permitir que se ponga en tela de juicio la integridad de su programa ni la de sus investigadores.

“Las horas de conversación que tengo si es necesario las voy a poner al aire y todo lo que tengo, se los voy a mostrar y les voy a explicar por qué lo voy hacer. No soy una agencia de detectives pero tampoco me gusta sentirme utilizada”, añadió.

El ampay de Giuliana Rengifo hizo que el programa de Magaly Medina se posicione con altos puntos de rating. (Captura)

Esposa pidió que investiguen a notario

En un informe que presentó ‘Magaly Tv: La firme’, reveló que la esposa del notario Paul Pinedo se contactó con ellos a través del ‘chismefono’ para contarles sobre la presunta infidelidad de su esposo con Giuliana Rengifo.

Asimismo, en las conversaciones la fiscal le da información exacta del lugar en el que se encontraba el abogado, además les pedía pruebas contundentes de la deslealtad, solicitando que los grabe ingresando a un hotel o al mismo estilo de Melissa Paredes dentro de alguna camioneta.

