Ricardo Rondón sobre Yahaira Plasencia por decir que prefiere un novio extranjero: “Es pública, pero tampoco es Shakira”

Ricardo Rondón compara a Yahaira Plasencia con Shakira. (Foto: Composición)

Ricardo Rondón habló tras las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia en una entrevista. La salsera reveló que no le gustaría tener un novio peruano porque en el país no puede desenvolverse como quisiera, por lo que el conductor le dio una curiosa crítica.

En el programa En Boca de Todos de este jueves 14 de julio, los conductores del programa conversaban sobre lo revelado por la expareja de Jefferson Farfán. Mientras todos coincidían en que le era muy difícil poder entablar una relación sentimental fuera de cámaras, Ricardo Rondón señaló que este tipo de situaciones son consecuencia de la fama.

“El precio de ser pública, tampoco es Shakira ¿no? Ella misma ha reconocido que se convirtió en una potencia mediática cuando estuvo con Jefferson Farfán. Si sales con Farfán no esperes que no te acosen, esta chamba es así”, comentó en un inicio.

PUEDES LEER: Carla Tello cuestiona a Yahaira Plasencia por decir que prefiere enamorarse de hombres extranjeros

Tras ello, su compañero de set Javier Rojo le refutó lo dicho y señaló que la cantante de ‘U la la’ no siempre estaría pensando en su expareja, sino que busca una nueva relación. Pero, todo conlleva a lo mismo por ser una figura mediática en el país. Tras ello, el conductor aclaró su punto de vista.

Ricardo Rondón critica a Yahaira Plasencia. (Video: América)

“Ella tiene todo el derecho de escoger y de irse afuera a enamorarse. Hay muchas mujeres que dicen yo no creo más en el amor, no quiero volver a enamorarme y ella dice no creo más en los hombres peruanos, quiero conocer un extranjero. Ella quiere fama, quiere vivir bien y me parece maravilloso que lo hago por Estados Unidos”, agregó.

Por otro lado, Tula Rodríguez se puso a favor de Plasencia y señaló que tiene todo el derecho de poder enamorarse de quien ella quiera. Remarcó que es una chica joven y puede elegir cómo enrumbar su vida amorosa sin hacerle daño a nadie.

“Que ella encuentre el amor donde le dé la gana. Ella está soltera no tiene hijos, es una chica joven, tiene derecho a comerse el mundo y vivir. Tiene derecho y si quiere un extranjero, tiene derecho a elegir al que quiere”, sentenció Rodríguez.

¿QUÉ DIJO YAHAIRA SOBRE EL AMOR?

En su reciente entrevista con el YouTuber Carlos Orozco, la salsera señaló que ser famosa en Perú es un poco complicado por el seguimiento de la prensa. Por esa razón, no logra tener vida privada y mucho menos puede entablar un romance con alguna pareja.

Yahaira Plasencia asegura que está soltera desde hace 2 años. (Foto: Captura de Youtube)

Estos hechos la llevaron a la reflexión y aseguró que de iniciar una nueva relación, preferiría hacerlo con algún hombre en el extranjero. De esa forma, podría vivir su amor mucho más tranquilo y lejos de la prensa que la persiga. “Estoy soltera dos años. Y si yo de repente conozco a alguien, prefiero que sea de afuera. O sea, Miami, República Dominicana, Puerto Rico u otro lado porque aquí no puedo”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO