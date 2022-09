Ethel Pozo fastidiada con sus compañeros de ‘América Hoy’: “Yo pedí privacidad y no lo cumplieron”

Ethel Pozo fastidiada con sus compañeros de ‘América Hoy’ | América TV

La boda de Ethel Pozo y Julián Alexander sigue dando de qué hablar, pero no por las razones correctas. Edson Dávila y Christian Domínguez, quienes forman parte de ‘América Hoy’, se volvieron los protagonistas de la noche por cometer ciertos excesos durante el evento, los cuales terminaron viralizándose en redes sociales.

Como se recuerda, el popular ‘Giselo’ se subió a una de las sillas en plena celebración, siendo reprendido por la misma Gisela Valcárcel. “No puedes hacer eso”, le dijo la conductora. Por su parte, Domínguez se volvió el foco de atención por quitarse la camisa al momento de bailar “El gusano” de manera provocativa sobre el escenario.

Edson Dávila se convierte en viral porque Gisela Valcárcel lo regaña en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. (TikTok)

Los animadores del magazine fueron criticados por diversas figuras del espectáculo, siendo su principal detractora Magaly Medina. ¿Pero que opina Ethel Pozo sobre el comportamiento de sus compañeros? La presentadora interrumpió su luna de miel para enviar un mensaje al magazine.

“Estoy en una semana en la que prefiero respirar hondo porque todos se han comportado pésimo el día de la boda. Mi esposo y yo los invitamos para compartir, y Edson, mi hermano de alma que dice ser, no tuvo mejor idea que presentar a su pareja oficialmente y robarnos el show. Además, de subirse a la mesa y agradecer los canjes”, comentó.

Echó a sus compañeras de ‘América Hoy’

También cuestionó a Brunella Horna y a Janet Barboza por tampoco saber cómo comportarse en su matrimonio. “Brunella, que yo pensé que era la más correcta y lady de todas, se embriagó. No saben todas las imágenes que tengo de ella. La señora Janet dice que se salva, que se comportó digna, pero hasta el trípode llevó para grabar todo”, sostuvo.

“Yo no he dicho nada hasta el momento, ni del gusano, ni de Edson encima de las mesas porque estoy viviendo un momento maravilloso (...) Sigo viendo videos y fotografías que me entregan, y cada vez es peor. El trípode de la señora Janet se mete en todo mi video de matrimonio, yo pedí privacidad y no lo han cumplido”, agregó.

Todo se trató de una broma

Ya con una sonrisa en el rostro, Ethel Pozo aseguró que no estaba hablando en serio, dejando en claro que no estaba fastidiada con sus compañeros de ‘América Hoy’. Incluso, dijo a modo de advertencia que actuaría igual o peor en la boda de Brunella Horna con Richard Acuña.

“Fuera de toda broma, tengo que decir que son únicos, eso nadie lo puede negar. Espero el día de la boda de Brunella Horna para hacer lo mismo. Julián y yo vamos a estar igualitos. Esperen nomás”, dijo.

Ethel Pozo tomó con humor el comportamiento de sus compañeros de 'América Hoy'. (Instagram)

¿Por qué Ethel Pozo no aparece en ‘América Hoy’?

La hija de Gisela Valcárcel no se encuentra en la conducción de ‘América Hoy’ porque está de luna de miel con Julián Alexander, con quien se casó recientemente. La presentadora está de viaje en las playas de Curazao, una isla neerlandesa del Caribe

“Nos vamos a ir a Curazao, nos vamos a ir de luna de miel. Nos vamos para allá… encontramos, Julián y yo, un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con Dome (su hija) de 15 años, luego me fui por el vestido (de boda a Barcelona) y tú sabes.. Papá Armando (el productor de América Hoy) como es y no hay vacaciones”, contó en ‘América Hoy’ antes de partir.

Ethel Pozo se encuentra en playas caribeñas disfrutando de su luna de miel. | Instagram

