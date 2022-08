Esto es Guerra: usuarios critican regreso de Rafael Cardozo y Said Palao a solo días de ser eliminados

Usuarios critican a EEG por regreso de Said Palao y Rafael Cardozo.

La tarde del miércoles 10 de agosto se reincorporaron a Esto es Guerra los eliminados competidores Said Palao y Rafael Cardozo. Como se recuerda, el novio de Alejandra Baigorria quedó fuera de la competencia el 2 de agosto, mientras que el excapitán fue eliminado el último viernes 5.

Tras ello, se anunciaron cambios en el reality para que los equipos se encuentren balanceados y haya competencia de calidad, por ello también explicaron que habrían refuerzos. Pero, este lunes aparecieron dos encapuchados para que al revelar su identidad sean los exintegrantes del programa.

De inmediato, las redes sociales reaccionaron y los usuarios evidenciaron su molestia ante esta decisión del tribunal frente a la nueva formación de equipos. Incluso, muchos calificaron que esta decisión les parece una burla para los televidentes y seguidores del programa.

“EEG tiene mucho reciclado, literal”, “Tremendo espectáculo de reliquias”, “Este programa es una burla, hacen un show, botan y los hacen regresar luego de una semana”, “Tanto show pa que regresen a los mismos”, fueron algunos de los tuits de los seguidores.

Usuarios critican a Esto es Guerra. (Captura Twitter)

Said Palao es parte de los Combatientes

Said Palao ingresó al set de Esto es Guerra como uno de los encapuchados y personajes bomba del reality, nadie creía que él iba a volver. Incluso, en medio de la presentación, Alejandra Baigorria aseguró que su pareja no estaría en el set porque él no se lo había contado. Tras unos minutos, se descubrió que el nuevo integrante era el hermano de Austin Palao.

En ese momento, comentó que fue casi de última hora su retorno al programa y que por esa razón no se lo comentó a su pareja. Por otro lado, se mostró muy feliz de regresar al programa, pero sobre todo de ser parte de su equipo, los Combatientes.

“Muy contento de regresar y decirle a mis compañeros que estoy muy feliz . Estoy en el equipo de mis amores y he estado ajustando para que me escojan. Estoy súper tranquilo, pero a la vez creo que toca algo muy difícil, escoger entre Mario y Facundo, no sé que vaya a pasar”, indicó.

Said Palao volvió a 'Esto es Guerra' a pedido del público y Alejandra Baigorria se mostró muy emocionada. | América TV

Rafael Cardozo anunció su retiro

Otro de los personajes que regresó a Esto es Guerra fue Rafael Cardozo. El brasilero estuvo en el reality desde sus inicios en competencia de sexos, por lo que es considerado un histórico y su salida sorprendió a más de uno que terminó lamentándolo.

El participante fue eliminado el último viernes 5 de agosto luego de perder ante Michelle Soifer en las votaciones. Pero, tan solo unos días después estuvo parado en el set y dio otra noticia para sus seguidores.

El guerrero histórico explicó que esta será su última temporada en el programa y de esa forma anunció su retiro definitivo del reality que le dio gran popularidad en nuestro país. “Quiero decir que es mi última temporada. Estos son los últimos 4 meses del ‘Hombre increíble’ en un reality”, señaló Cardozo en medio de su discurso.

Rafael Cardozo aseguró que esta es su última temporada en 'Esto es Guerra' y no volverá el próximo año. | América TV.

