Selección peruana: ¿Cuál sería el once que utilizará Juan Reynoso en los duelos amistosos?

Las opiniones de los panelistas son variadas en torno a la próxima fecha de amistosos de la Selección Peruana con Juan Reynoso al mando, por primera vez

A pocos días de llevarse a cabo el primer partido oficial de Juan Reynoso al mando de la Selección peruana absoluta, las tentativas oncenas se van formando en el debate deportivo. El panel de Equipo F de ESPN Perú planteo algunas de las propuestas que el ‘Cabezón’ utilizaría en las dos fechas de amistosos frente a México y El Salvador.

“Yo creo que va a mantener el 4-2-3-1. La matriz que dijo el ‘Profe’, va a empezar por ahí y nos la explicó. Si me dices jugadores, yo creo que es: Gallese, Advíncula, Zambrano, Marco López. (...) En el medio, Aquino con Tapia y adelante, no sé si Raúl Ruidíaz delante de esos dos y atrás de Lapadula. O lo tira a Ruidíaz por un lado, pero creo que sí va a jugar delante de Tapia. Para mí va a jugar Ruidíaz, Cueva, Carillo y arriba Gianluca Lapadula”, indicó Jorge Espejo, resaltando el tentativo ataque nacional con el aporte de dos delanteros en el área.

‘Julinho’, también panelista del programa en mención, afirmó la primera idea de Espejo. “Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo también pienso que Ruidíaz va a tener el papel del enganche pero que por momentos va a transformar con Lapadula en un 4-2-4″, sentenció.

Raúl Ruidíaz sería considerado desde el arranque por Juan Reynoso.

Por su parte, el periodista Erick Osores se mostró suspicaz ante las opiniones iniciales. “Yo esperaba cualquier respuesta menos esta. O sea que jueguen ¿Lapadula y Ruidíaz?”, mencionó.

“Se puede transformar. El 4-2-3-1 cuando Ruidíaz se mete en el área. Perú juega por las bandas y se transforma en un ataque de cuatro. Y cuando defiende, puede hacerlo con cuatro también. Yo creo que esa función la puede hacer Ruidíaz. Porque él es muy bueno viniendo de atrás hacia adelante”, agregó el exfutbolista brasilero a manera de explicación.

Asimismo, Espejo sumó parte de las razones que sustentan lo que tentativamente aplicaría el ‘Ajedrecista’ para el próximo 24 y 27 de setiembre en Estados Unidos. “Aparte, hay un tema de fondo. (Ruidíaz) conoce a la selección mexicana. Yo creo que va a ser un doble delantero. Un 4-4-2. El profe Juan lo conoce, sabe motivarlo, sabe llegarle. Veo que va a arrancar, por los lados jugarían Cueva y Carrillo. Porque Cueva ha jugado con Ricardo Gareca varios partidos por fuera”, aclaró.

En la misma línea de las opiniones y posibles esquemas, la periodista deportiva Alexandra Hörler no dudó en afirmar que, hasta el momento, tentar por una dupla de delanteros es complejo de pensar, de acuerdo a lo visto en el conjunto nacional y sus anteriores actuaciones con roce internacional.

“Para mí, es muy difícil pensar en ver jugando juntos a Lapadula y Ruidíaz detrás. Yo no digo que no lo vaya a mover, pero sigo viendo a Raúl como un nueve neto y a Lapadula en las mismas condiciones. O juega con doble nueve o no creo que Ruidíaz vaya como enganche. Es una posibilidad, sí”, afirmó la comunicadora.

Se considera que Lapadula podría formar una dupla con Ruidíaz sin complicar la efectividad en el ataque nacional (Foto: Getty Images)

Partidos amistosos de la Selección peruana

Perú vs México: sábado 24 de setiembre a las 20:00 (hora peruana) en el estadio Rose Bowl de Pasadena en California (Estados Unidos)

Perú vs El Salvador: martes 27 de setiembre a las 19:00 (hora peruana) en el estadio Audi Field en Washington D.C. (Estados Unidos)

