Diego Rebagliati detalló la cercana relación entre Juan Reynoso y Raúl Ruidíaz

Al cumplirse casi un mes desde la oficialización de Juan Reynoso en el cargo de director técnico de la Selección peruana, ha quedado claro cuáles serían sus principales fichas para su equipo ideal. En esa línea, la convocatoria de Raúl Ruidíaz es un hecho indudable para el Cabezón. Siempre que se le pregunta por el delantero peruano, el entrenador procura responder de la mejor manera, resaltando sus cualidades tanto en su club como en torno al conjunto nacional y el gran aporte que brindará.

Ante el contexto, Diego Rebagliati reveló un dato que reforzaría más lo que ya se conoce respecto a la relación entre el estratega y el atacante del Seattle Sounders. “(Reynoso) No solamente habla de que Ruidíaz le gusta (en el contexto deportivo), sino que fue un paso más allá. Él lo quiso llevar al Cruz Azul, y estuvo muy cerca de hacerlo. Pero para sacar a Raúl de Seattle, hay que pagar mucho. Raúl tiene un sueldo de jugador franquicia, es el jugador peruano mejor pagado de todos los que han pasado”, afirmó el periodista deportivo en el programa Al Ángulo.

Teniendo en cuenta lo referido a jugador franquicia, concepto explicado por el comunicador, la Pulga cuenta con un sueldo millonario y con cláusulas contractuales que limitan su ficha, de manera accesible, a otro equipo. Esto se debe a su continuidad temporal en el equipo. Asimismo, por su calidad de juego y su posición de líder y referente en el equipo. “Que Juan (Reynoso), llegando a México, se las jugara por apostar por Ruidíaz, dice mucho”, concluyó el comentarista de Movistar Deportes. El tentativo pase fue planeado a realizarse durante el 2021, año en el que el entrenador peruano llegó a ocupar el mando de los Cementeros de la Liga MX.

Reynoso considera que Ruidíaz es un atacante distinto y efectivo para los equipos que integra.

Perspectiva de Juan Reynoso sobre Raúl Ruidíaz

Para la prensa nacional y la opinión pública, es conocida la relación de cercanía entre el Ajedrecista y Ruidios, pues han trabajado juntos en dos oportunidades: en Universitario de Deportes (2009) y Melgar (2015). “(Raúl Ruidíaz) es de esos delanteros que no lo quieres marcar, porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto... Curiosamente a Raúl lo ves bajo, pero es muy intuitivo y tiene mucho timing en ir a buscar la pelota. Sin embargo, con seis, ocho o hasta nueve hombres dentro del área, no hay zona que pueda ocupar”, resaltó el entrenador de la Bicolor como parte de sus elogios hacia el atacante de 32 años.

“Para su mala suerte, (Raúl Ruidíaz) era el suplente de Paolo (Guerrero) y Paolo es un jugador muy distinto a Raúl. Ruidíaz es uno de esos delanteros que no quieres enfrentar porque no te aparece en 89 minutos y de repente en el 90′ o 91′ pone el 2-0... No lo ha favorecido por momentos la estructura de juego y las pocas o muchas veces que ingresó, el partido ya estaba con los rivales muy atrás. No había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas para que termine definiendo dentro del área”, aclara Reynoso, considerando las cualidades del centrodelantero.

El estratega y el delantero coincidieron en dos oportunidades: con Universitario y con Melgar en el 2009 y 2015, respectivamente.

Presente de Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders

Tras sumar temporadas en Universitario de Deportes, U. de Chile, Melgar, Coritiba FC y Monarcas Morelia, Ruidíaz dio el salto a la Major League Soccer (MLS) durante la temporada 2017/18. Actualmente, pertenece a las filas de Seattle Sounders de la primera división del fútbol estadounidense con contrato hasta el 2024.

Con las campañas realizadas, la Pulga suma 70 goles y 13 asistencias en 116 duelos disputados con la camiseta Rave Green. Pese a que en las últimas jornadas estuvo de baja por una lesión muscular, su efectividad de cara al arco rival sigue intacta. Sus últimas acciones a favor del equipo fueron un gol y una asistencia en el empate 3-3 de su club frente a Los Ángeles Galaxy por la jornada 30 de la MLS.

A un mes del partido amistoso de la Selección nacional frente a México, Ruidios es considerado en un lugar principal en la nómina de Juan Reynoso. Su participación marcaría un regreso a las canchas, con la piel Blanquirroja, después de un año. Su último partido con Perú lo jugó en la etapa de Clasificatorias para Qatar 2022. Jugó los 17 minutos finales de la derrota 0-2 ante Brasil.

Raúl Ruidíaz anotó un gol ante el LA Galaxy. (Twitter)

