Peter Arévalo afirmó que Pablo Lavandeira “se fue feliz” tras polémico penal en Alianza Lima vs Carlos Stein

Peter Arévalo se refirió al penal polémico que terminó en la victoria de Alianza Lima sobre Carlos Stein en el estadio Víctor Montoya Segura. El panelista deportiva aseguró que Pablo Lavandeira no le pidió disculpas a Óscar Vílchez por fingir la falta, más bien “se fue feliz” por los tres puntos.

“A mí no me vengan que yo pido disculpas porque el jugador de fútbol cuando está en la cancha quiere sacar ventaja. El fútbol es una mentira tienes que mentir al rival para llevártelo, tienes que mentir al arquero para hacer el gol y tienes que mentir al árbitro para sacar cosas a tu favor. No estoy justificando, estoy diciendo las cosas como son”, comenzó el popular Mr Peet en Equipo F.

“De ahí que Vílchez diga que Lavandeira le pidió perdón. ¿Tú crees que Lavandeira le va a pedir perdón? Lavandeira lo induce al error a Vílchez y al árbitro porque Vílchez lo está jalando, él se mete al área y al breve contacto en el hombro, sin embargo no es penal, Lavandeira se tira. Nada que se resbala y pierde el equilibrio”, agregó.

“Él está buscando el contacto para sorprender al árbitro. Después yo no creo en las disculpas porque Lavandeira se fue feliz al vestuario”, sentenció Arévalo y sus compañeros apoyaron su análisis.

Qué dijo Óscar Vílchez

‘Neka’ Vílchez tildó de “nido de ratas” a la CONAR tras la caída frente a Alianza Lima y posteriormente hizo una relevación en su cuenta de Twitter. “El mismo Pablo Lavandeira se me acercó a pedirme disculpas por tirarse dentro del área”, escribió el volante.

Lavandeira desmintió a Vílchez

Pablo Lavandeira, en su llegada a Lima, habló con la prensa. El ‘charrúa’ afirmó que no le dijo a Óscar Vílchez que no fue penal y que él malinterpretó las cosas. Asimismo, manifestó que le iba a escribir a ‘Neka’ para saber que pasó. El extremo volvió a asegurar que fue falta.

Alianza Lima vs Carlos Stein: goles y polémica

Los ‘blanquiazules’ abrieron el marcador a los 26 minutos a través de Hernán Barcos. El delantero conectó de cabeza y colocó el balón muy lejos del portero para romper la igualdad en el Víctor Montoya Segura. El empate llegó a los 34′. Gabriel Leyes aprovechó una gran asistencia y empujó la pelota sin oposición.

Después, el gol de la victoria de los ‘íntimos’ fue a raíz de un penal polémico. Óscar Vílchez venía jaloneando a Pablo Lavandeira y este sintió el contacto en el área, dejándose caer rápidamente. El árbitro cobró falta y se desató la controversia, debido a que los jugadores locales sostenían que debió pitar desde que el mediocampista tomó al uruguayo.

Finalmente, Hernán Barcos se encargó de hacer efectivo el disparo desde los doce pasos y venció al guardameta con un remate al primer palo. De este modo, los ‘victorianos’ sumaron tres puntos para colocarse en la quinta posición del Torneo Clausura y está a cuatro unidades del líder, Sporting Cristal.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que jugar un encuentro pendiente por la jornada 6 del Torneo Clausura que fue programado por la participación de Melgar en la Copa Sudamericana. Este se llevará a cabo el miércoles 21 de setiembre a las 19:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival viene de igualar 2-2 con Cienciano.

