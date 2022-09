Brunella Horna incómoda tras filtrarse la fecha de su boda: “En mi boda no van a entrar con celular”

Brunella Horna no permitirá celulares en su boda. | América TV

Brunella Horna confesó que se incomodó mucho luego que se filtrara la fecha de su boda con Richard Acuña. Como se recuerda, ‘Instarándula’ y ‘Amor y Fuego’ difundieron detalles de lo que será la ceremonia de la pareja. Los usuarios de ambos espacios le enviaron capturas de la lista de regalos que hicieron los novios en una tienda por departamento, donde decía claramente que la reunión se celebraría el 17 de diciembre.

Como se recuerda, Brunella Horna y Richard Acuña se comprometieron en julio. Aunque en principio señaló que la boda se realizará el 2023, la rubia sorprendió al anunciar que será a fines de este año.

“Ya se filtró, yo que quería que sea todo en privado. Me malograron toda la privacidad, pero bueno. Claro, me incomodó un poco porque, obviamente, Richard y yo queríamos que todo sea muy íntimo y muy privado, cuidar cada detalle, pero no se puede”, indicó a ‘América Espectáculos’.

“Me sacaron hasta la lista de novios, no sé que pasará los meses que faltan”, acotó la rubia, quien se animó a revelar más detalles de su unión con Richard Acuña.

Respecto a su vestido de novia, la joven indicó que ya eligió el diseño y lo están preparando, mientras que sobre la fiesta, aclaró que aún no sabe qué artista cantará, pues ella no se está encargando de eso.

“Queremos hacer una boda bonita, pero el artista, la verdad, se está encargado Richard. Me dijo, ‘amor, te voy a sorprender’”, contó Brunella, quien aclaró que es mentira que su fiesta se realizará en Chan Chan.

“Es mentira, no me puedo casar en Chan Chan, creo que está prohibido. No se puedo aunque quiera. Nos vamos a casar en Lima”, señaló.

Brunella Horna asegura que ella y Richard Acuña cubrirán los gastos de su matrimonio. (Instagram)

Prohibido usar celulares

En otro momento, la conductora de TV indicó que está sorprendida con todo lo que se viene hablando hasta ahora sobre la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. Además de todo el material que se ha venido filtrando. Como se recuerda, fueron los propios invitados de los hoy esposos, quienes se encargaron de publicar en sus redes sociales cada detalle de la celebración.

Brunella Horna señaló que no quiere pasar por la misma situación, es por ello que ya tomó una decisión al respecto. La modelo advirtió que ninguno de sus invitados, sobre todo lo que trabajen en televisión, usará celular.

“Nadie va a llevar celular, les voy a quitar. Sobre todo la señora Janet. A todos los de la televisión, no van a entrar con celular. Prohibidos, sobre todo los de ‘América Hoy’”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO