Benji Espinoza advirtió que no entregarán a la Fiscalía pasaporte de Lilia Paredes

Abogado de Lilia Paredes se pronunció sobre pedido de la Fiscalía.

La noche del domingo 18 de setiembre, el abogado de la primera dama Lilia Paredes, Benji Espinoza, anunció a través de una entrevista con RPP Noticias, que no entregarán a la Fiscalía el pasaporte solicitado.

Asimismo, el letrado indicó que puede afirmar de manera categórica que el mencionado documento no será remitido a las autoridades correspondientes. También aseguró, que esta decisión no cumple con los requisitos de la ley peruana.

“Por más buena voluntad (de Lilia Paredes y Pedro Castillo), les he dicho que no, no se entrega el pasaporte”, declaró la defensa de la primera dama durante su intervención en el medio local.

Como se recuerda, este pedido lo realizó la Fiscalía en el marco del impedimento de salida del país solicitado en contra de la esposa del presidente de la República, Pedro Castillo, por lo cual el abogado de la familia presidencial, Benji Espinoza declaró hace algunas horas sobre el tema a RPP Noticias.

Pedro Castillo y Lilia Paredes viajaron a Nueva York (Estados Unidos) para la Asamblea General de la ONU.

“Puedo afirmar categóricamente que no se va a entregar el pasaporte. El presidente dijo que se entregaría el pasaporte de su esposa: yo le he explicado a mis clientes que una cosa es colaborar y otra someterse”, detalló el jurista ante miles de oyentes.

Criticó a la Fiscalía

En otro momento de la entrevista, el defensor de Lilia Paredes, precisó que el pedido de la Fiscalía contra la primera dama le parece sin fundamento, pues según manifestó, no tienen pruebas contundentes para señalarla como la coordinadora de una presunta organización criminal en Palacio de Gobierno.

“La Fiscalía está recurriendo al delito de organización criminal donde todo entra, donde todo cabe. Vamos a demostrar que Lilia Paredes es inocente y estos cargos son burdos y sin ningún fundamento”, explicó el mediador.

Al ser consultado sobre el caso de Yenifer Paredes, cuñada del jefe de Estado, Benji Espinoza indicó que la imputada no se encontraba en Palacio de Gobierno mientras él asistía a la residencia para realizar las diligencias que le encargaban.

“Puedo garantizar que mientras estuve en Palacio y participé en todas las diligencias junto a la PNP y a la Fiscalía, nunca vimos ni Yenifer, ni a ningún elemento que la vincule con ella como por ejemplo su ropa”, reveló ante el medio local.

Buscaron a Yenifer Paredes, cuñada del presidente izquierdista Pedro Castillo, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos.

Además, el letrado aprovechó la oportunidad para criticar todas las intervenciones realizadas en Palacio de Gobierno, porque de acuerdo a sus declaraciones en RPP, creen que están entrando a cualquier lugar y debería haber consecuencias jurídicas.

“Se tomarán las acciones legales que corresponden”, precisó el abogado de la familia presidencial con respecto al allanamiento que se ordenaron a las cámaras de seguridad. Del mismo modo, Espinoza comentó en RPP que no existe encubrimiento alguno a la investigación que realizan contra el mandatario peruano.

“Se abrieron las puertas de Palacio y la diligencia se hizo. Pero eso no significa que no se pueda cuestionar y censurar la resolución, que en mayoría han dado dos jueces”, manifestó antes de concluir la entrevista de hace algunas horas.

Viaje oficial

Como se recuerda, la tarde del domingo 18 de setiembre se conoció que el presidente de la República, Pedro Castillo, llegó hasta la ciudad de Nueva York con la finalidad de participar en la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Lo que sorprendió a la ciudadanía, es el acompañamiento de su esposa Lilia Paredes a este evento fuera del país, puesto que la Fiscalía de la Nación solicitó impedimento de salida por 36 meses.

