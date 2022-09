Selección peruana: Conoce el cronograma de actividades del conjunto nacional en Estados Unidos

La FPF ha pactado los horarios desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de setiembre (Foto: FPF)

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) publicó el cronograma de actividades de la selección absoluta para la siguiente jornada doble de amistosos. La programación inicia el lunes 19 de setiembre y culminará después del partido con El Salvador. No obstante, hasta el momento se conoce a cabalidad las actividades a realizar hasta el domingo 25 de setiembre.

Con la progresiva incorporación de los convocados provenientes del extranjero, el conjunto nacional tiene planeado despegar con destino a California en la madrugada del lunes 19 de setiembre. Con dos horas de retraso, por geografía, los seleccionados estarían aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) a las 07:50 aproximadamente (09:50 hora peruana).

Luego de la respectiva aclimatación durante el día del lunes. A las 18:00 empezará el primer entrenamiento de Juan Reynoso fuera del país. El recinto deportivo elegido es el Fairplex Soccer Complex, ubicado en la localidad de Pomona, que además cuenta con campos de juego regulados por la FIFA.

Reynoso dirigió el segundo día de entrenamiento para los convocados a la selección peruana. (FPF)

A la mañana siguiente, el martes 20 de setiembre a las 10:00, se volverá a entrenar en el complejo de fútbol exclusivo. No obstante, será el único horario de trabajos hasta promediar el mediodía. Mientras que, el miércoles 21 de setiembre, se empezará el día de entrenamientos a doble turno, según indicaciones de Juan Reynoso. El primer horario será desde las 09:00 y el siguiente a las 18:30.

El jueves 22 de setiembre habrá descanso durante la mañana y el mediodía, puesto que se requiere la recuperación física de los futbolistas respecto a los trabajos del día anterior. Antes de dar inicio al cuarto día de trabajos, el director técnico de la selección peruana ofrecerá una conferencia de prensa desde el Rose Bowl de Pasadena, estadio donde se llevará a cabo el duelo amistoso Perú vs México.

Juan Reynoso y un miembro de su comando técnico en los entrenamientos de la selección peruana. (FPF)

En el campo de juego oficial, los convocados entrenarán desde las 18:00. Además, contará con el reconocimiento de cancha obligado y necesario para disputar el primer encuentro de la jornada doble. El viernes 23 de setiembre a las 18:00 se realizará la última tarde de entrenamientos.

El sábado 24 de setiembre, no habrá entrenamiento previo en el día pues se llevará a cabo el primer duelo amistoso ante México desde las 20:00 (hora peruana) en el estadio Rose Bowl de la localidad de Pasadena en California. Después del cotejo, la Selección peruana volverá al hotel de concentración para descansar y retomar la jornada de entrenamientos el domingo 25 de setiembre a las 10:00.

La intención del ‘Cabezón’ es que el conjunto patrio no pierda el ritmo, ya que quedaría pendiente el segundo encuentro amistoso ante El Salvador. Este tendrá lugar en Washington D.C. el día martes 27 de setiembre; no obstante, la FPF aún no ha especificado los detalles correspondientes del traslado.

Horarios y rivales de Perú en gira internacional de duelos amistosos (Foto: FPF)

Lista de convocados que viajarán a Estados Unidos

- Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo y Alejandro Duarte.

- Defensas: Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Aldo Corzo, Luis Abram, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López y Nilson Loyola.

- Mediocampistas: Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña, Andy Polo (en reemplazo de Yoshimar Yotún quien quedó fuera por lesión), Christofer Gonzáles, Christian Cueva, Edison Flores y Piero Quispe.

- Delanteros: Santiago Ormeño, Yordy Reyna, André Carrillo, Gianluca Lapadula, Alex Valera y Raúl Ruidíaz.

