Diego Rebagliati está en contra de la decisión de Juan Reynoso de liberar solamente a dos jugadores

El periodista deportivo expresó su análisis sobre las malas decisiones que se están tomando en el equipo de trabajo encabezados por Juan Reynoso (Video: Movistar Deportes)

Diego Rebagliati fue tajante al considerarse en contra de la última decisión de Juan Reynoso sobre liberar nada más que a dos convocados que militan en el torneo local: Alejandro Duarte y José Carvallo, para que puedan jugar con sus clubes este fin de semana en el torneo Clausura de la Liga 1 2022.

“Legalmente, los clubes no están obligados a dar a los jugadores hasta el lunes, día en el que inicia la fecha FIFA. Lo que pasa es que aquí hay un acuerdo establecido a inicios de año que indica que la semana previa, la selección peruana entra en fecha FIFA, referido al torneo local”, indicó el periodista deportivo en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

El contexto señalado es sobre el presente de los cuatro convocados restantes del campeonato Descentralizado: Aldo Corzo, Piero Quispe, Nilson Loyola y Andy Polo. Teniendo en cuenta que el último en mención fue llamado de último momento, jugará este sábado con Universitario de Deportes.

Aldo Corzo, Pedro Quispe y Nilson Loyola se mantendrán en la concentración de la Selección peruana.

“El error de esta convocatoria es no haber liberado a todos los jugadores el fin de semana. Yo creo que los seis futbolistas, ahora con Andy Polo que igual va a jugar con su club, debieron jugar. Hay mucho tema logístico con que los jugadores jueguen en Juliaca el domingo, por ejemplo, pero finalmente con Duarte lo van a superar”, afirmó el comunicador. “Si liberó a dos, debió liberar a los seis, para estar en igualdad de condiciones”, agregó a su explicación.

Por otro lado, en un escenario hipotético en torno a la convocatoria de Juan Reynoso y la consideración que el estratega nacional hubiese tenido con Alianza Lima y Melgar, el panelista de Al Ángulo analizó cuáles habrían sido los puntos en contra para los clubes mencionados.

“En el caso de Alianza Lima, hay un silencio más grande porque no se sabía si iba a convocar a alguien de ahí. El más ‘convocable’ es Jairo Concha y lo llamó al grupo alternativo (Selectivos Liga 1). Pero Melgar, está bastante claro, que sí habían jugadores que irían a perder. Ellos no perdían un partido como Cristal y la ‘U’, sino se perdían tres. En caso de Alianza, dos. No es lo mismo que te quiten un jugador para tres partidos que te lo quiten para uno”, concluyó ‘Reba’.

Jairo Concha fue considerado para el grupo 'Selectivos Liga 1', mas no para la convocatoria oficial (Foto: Instagram)

Descargo de Juan Reynoso

El entrenador del combinado patrio durante la conferencia de prensa del viernes 16 de setiembre, antes de iniciar el quinto día de entrenamientos en la Videna-FPF, consideró válido y necesario aclarar lo relacionado a la liberación de dos convocados del torneo local.

“Roberto (Mosquera) me explicó la coyuntura que tienen con los porteros en Sporting Cristal, y sobre eso fuimos afinando los detalles con Juan Carlos (Oblitas). Tratar de ser equitativos, no justos... En ese afán, para que no hayan malos entendidos, si estamos dándole la libertad a (Alejandro) Duarte, por qué no también a (José) Carvallo”, señaló para los medios locales, con la intención de sustentar las decisiones que tomaron a la interna de su grupo de trabajo.

“Es entre empatía, congruencia, criterio que todos ganemos. Hoy esto se da porque es una situación atípica. Es una fecha FIFA pero de amistosos. Si fuera partido oficial, que no les quede duda que la selección será prioridad. Pero se sumaron dos cosas: fecha FIFA amistosa y encima se juega sábado. Si hubiese sido jueves, hubiéramos revisado mejor la situación”, sintetizó el técnico.

El director técnico de la Selección aclaró que su hubo diálogo con los clubes y sus dirigentes en relación al cruce de tiempos (Video: FPF Play)

