¿Qué hacía Laura Bozzo antes de llegar a la televisión? La respuesta se volvió viral en TikTok

La conocida conductora de televisión, Laura Bozzo ha cruzado las fronteras y pantallas peruanas, siendo reconocida en distintos países. Aunque se trate de una figura bastante controvertida, en la actualidad ha conquistado los corazones de miles de personas haciendo revelaciones poco conocidas de su vida.

Y esto se da luego de permanecer por varios años fuera de las pantallas de la televisión. Ahora regresó formando parte del reality “La Casa de los Famosos”, emitida a través de la cadena de Telemundo.

EN QUÉ TRABAJÓ LAURA BOZZO ANTES DE LA TELEVISIÓN

La peruana, que también cuenta con nacionalidad argentina, mexicana y argentina, ha hecho revelaciones poco conocidas de su vida que se han viralizado en TikTok. En uno de los últimos capítulos de la serie en la que participa, sorprendió a sus fans al responder a la pregunta de la actriz cubana, Niurka Marcos.

“Antes de llegar a esto (televisión) ¿qué hiciste?”, se le escucha cuestionar a la actriz cubana.

Frente a ello, Bozzo respondió lo siguiente:

“(Fui) catedrática universitaria. Enseñaba en la universidad y tenía un estudio de abogados”, sostuvo Laura.

“¿De catedrática universitaria a loca? Explícame esa mamad*. A ver”, añadió Niurka Marcos entre risas.

Ambas comenzaron a reirse haciendo gestos amicales.

“Enseñaba evolución de las ideas políticas [...] Enseñaba derecho constitucional”, agregó Bozzo.

Ante la afirmación Niurka mostró su asombro, asegurando que Laura era “súper estudiada”.

El video publicado por @thenewfyp_1 en TikTok cuenta con alrededor de 300 mil vistas y cerca de 18 mil me gusta.

LAURA BOZZO CUENTA QUE SUFRIÓ BULLYING

En uno de los episodios del programa donde actualmente participa, Laura mostró una de sus facetas poco conocidas, ya que compartió un lado bastante íntimo y delicado de su vida.

“Cuando voy a la escuela fue una etapa horrible de mi vida, me hacían un bullying horrible, era lo más espantoso que puedas imaginar. Tanto que yo iba a la iglesia, me tapaba la cara y le pedía a Dios, por favor, cámbiame de cara porque me sentía tan fea, por eso se burlaban de mí, me metían al water, me pegaban chicles”, relató.

Esto habría hecho que Laura cambie su forma de ser, y se convierta en una versión distinta a la que el mundo había conocido hasta aquel entonces.

“A raíz de ese bullying, hice a empezar a ser la traviesa, la salvaje, la que hacía lo que no se debía hacer, esa fue la máscara de donde nace ‘Laura en América’. La televisión no estaba en mi mente, mi mente era ser doctora, abogada, y defender a todas las mujeres que sufrieran de maltrato, que fue lo que yo sufrí”, añadió.

Este carácter fuerte es el que la acompañaría durante sus inicios en la televisión hasta la actualidad.

