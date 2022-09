Josimar se reencontró con María Fe Saldaña en Colombia, pero su esposa no estaba enterada

Josimar se reencontró con María Fe en Colombia | Magaly TV: La Firme

Josimar se reencontró, luego de varios meses, con su expareja María Fe Saldaña quien además tiene una hija con el salsero a quien aún no había conocido en persona. Sin embargo, este encuentro se habría dado un poco escondido, pues la esposa del cantante peruano, Yadira Cárdenas.

Fue el programa de Magaly Medina que mostró imágenes del cantante promocionando su próximo concierto en Colombia en algunas radios locales. En estos videos, se ve a María Fe Saldaña esperando en un sillón aparte a su expareja.

Sin embargo, uno de los locutores la confunde y la llama como ‘esposa del señor’ haciendo referencia a Josimar, notando que el cantante llegaba acompañado al programa. Pero, esa no fue la única ocasión, pues en otra entrevista televisiva, la joven continuaba acompañándolo.

“¿Qué hace María Fe acompañándolo a sus entrevistas radiales? Debería estar esperándolo en un hotel con la bebe, pero parece que la relación entre ellos es muy buena. En otra entrevista en el que parece es un programa de televisión, atrás se puede ver a María Fe, esperándolo y acompañándolo”, expresó Medina.

Tras ello, Medina Vela explicó cuál sería el itinerario de María Fe Saldaña luego de este primer viaje. Según sus averiguaciones, después de su estadía en Colombia, la joven se iría a Madrid. Además, se supo que el cantante ya ha realizado el permiso para que su hija salga del país.

“Nuestra información de primera mano es que María Fe se va a España y, casualmente, Josimar también iniciará su gira europea en octubre. De repente lo va a acompañar en toda la gira europea. Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan”, agregó la ‘Urraca’.

Yadira Cárdenas no estaba enterada de este encuentro

Luego de evidenciar el acercamiento entre Josimar y María Fe, el programa de Magaly Medina se comunicó con la actual esposa del cantante llamada Yadira Cárdenas, quien actualmente vive en Estados Unidos.

Durante la llamada telefónica, le consultaron si estaba enterada del encuentro entre su esposo con su última expareja. La cubana se mostró muy sorprendida por lo que escucho que incluso evitó contestar y le pasó el teléfono a su tía, quien reveló que no sabían nada de esto y que se habían quedado ‘con la boca abierta’.

Luego de que la reportera del programa le indicara que había visto al cantante junto a su ex en Colombia, la tía de Yadira, identificada como Rosario Cárdenas, aseguró que no sabían nada.

“Su esposa está acá y no sabemos nada de esto. Ella es su esposa, pero nosotras no sabíamos nada de estas cosas. Mi sobrino hasta ahorita muy bien se comunica con su esposa y todo, pero usted me acaba de dar esta noticia que me que he quedado con la boca abierta. Qué raro es todo esto que me está informando”, señaló la pariente, quien además le pidió las pruebas para comprobar.

