Derrame de petróleo en Loreto afecta a comunidades indígenas: “Ya no tenemos agua para beber”

Líder indígena denuncia que derrame de petróleo continúa en río de Marañón (RPP)

Sin agua para beber ni para cocinar sus alimentos se han quedado cientos de ciudadanos de los pueblos Cocamas del Marañón, luego de que el viernes por la mañana se percataran que el río de donde obtiene el agua para vivir estaba siendo contaminado por un nuevo derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano, ocurrido a la altura del kilómetro 55 de dicha infraestructura.

El líder indígena Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM), denunció que el derrame de petróleo llegó al río Marañón y afecta a su comunidad. Además, en entrevista con RPP Noticias Vásquez manifestó que el derrame de crudo que afecta a la zona es peor que el que ya sufrieron en 2014.

“Hasta ahora continúa saliendo el petróleo. No se ha contenido. Desde ayer (viernes) la gente no tiene agua ni comida. Son 800 pobladores de Cuninico, que no tienen agua para cocinar ni pueden bañarse”, declaró Vásquez a RPP Noticias.

Derrame de petróleo en el río Cuninico (Mongabay Latam)

Manifestó que al lugar solo ha llegado personal de Petroperú para intentar contener el derrame colocando barreras; sin embargo, dijo que esto no es suficiente y que no han recibido ayuda de alguna autoridad del Estado.

Indicó que lo que requieren es agua y alimentación para la población de Cuninico.

“Desde ayer está saliendo el petróleo, hoy también. ¿Qué será de las poblaciones aguas abajo?”, expresó.

Derrame de petróleo

El viernes por la mañana, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto advirtió que el petróleo derramado del Oleoducto Norperuano, a la altura del kilómetro 55 de esa infraestructura, llegó al río Marañón y solicitó a la empresa Petroperú adoptar acciones para limpiar la zona afectada.

La Defensoría precisó, a través de un comunicado, que durante una supervisión que realizó personal de la oficina Defensorial de Loreto, junto al Ministerio Público y los líderes indígenas de comunidades nativas, constató que el derrame de petróleo ocurrido en el km 55 del Oleoducto Norperuano llegó el río Marañón.

Petroperú atiene del derrame

Al mediodía, Petroperú comunicó que envió al lugar un equipo de respuesta de emergencia, integrado por personal propio y de contratistas, para atender el derrame de petróleo ocurrido en la región de Loreto.

La empresa estatal precisó que tuvo conocimiento de la presencia de crudo en el río Cuninico, con posible punto de inicio en el kilómetro 42 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito Urarinas, en la provincia y región Loreto.

Indicó que un equipo de respuesta de emergencia se desplazó a la zona afectada para realizar las primeras acciones de contención, de acuerdo al Plan de Contingencias.

Petroperú recordó que el bombeo por el Tramo I del Oleoducto Norperuano se encuentra paralizado desde febrero de este año, debido a la atención que se está dando a las contingencias ambientales de los últimos meses.

Por otro lado, según Galo Vásquez, la empresa le ha manifestado que la causa del derrame podría estar ligado a un acto de vandalismo.

SEGUIR LEYENDO