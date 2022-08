Compra de biodiesel a Heaven Petroleum generó un perjuicio de más de dos millones dólares a Petroperú

Foto de archivo ilustrativa del logo de Petroleos del Peru (Petroperu), en su sede en Lima May 4, 2017. REUTERS/Mariana Bazo

El pasado 23 de diciembre del año pasado, Petroperú decidió declarar la nulidad del contrato de adquisición de biodiésel B100 con Heaven Petroleum Operators porque se detectó que no hubo la presencia de un notario público al momento de la recepción de las propuestas de los postores. Sin embargo, en enero de este año, volvieron a adjudicar la buena pro de la compra a esta firma por segunda vez. Esto ha sido detectado como irregular por la Contraloría General de la República.

Según el informe 4318-2022-CG del ente, al que Infobae accedió, hubo varias irregularidades cometidas por los funcionarios de Petroperú. En primer lugar, no determinaron el volumen de compra y los periodos abreviados para la primera entrega del combustible. Segundo, el comité de importaciones y exportaciones no aprobó la operación de comercio internacional para adquirir el biodiesel. Tercero, se irrogaron competencias que no les correspondían.

Esto provocó la limitación de la participación de proveedores internacionales y se favoreció a la firma de Samir Abudayeh, quien era un asiduo visitante del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, por la suma $ 84 304 215. Además, según la Contraloría, le permitieron transferir el cobro de sus facturas a entidades financieras, contribuyendo a que no se le exigieron el pago de penalidades por el costo incurrido derivado del retraso injustificado del biodiesel.

Toda la suma de omisiones de funciones provocó que Petroperú tenga un perjuicio, hasta la fecha, de $2 342 349,54.

Conclusiones del informe de la Contraloría.

Entre los involucrados se hallaron a siete funcionarios de Petroperú. Cuatro tendrían responsabilidad penal en el asunto: Mitchell Chávez Mendoza, gerente del Departamento de Planeamiento Operacional; Roy Ly Lion, gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos; Muslaim Abusada Sumar, gerente corporativo de la cadena de suministro; y Eduardo Vásquez Martínez, gerente corporativo de finanzas.

La Contraloría recomendó procesar a todos los implicados en los hechos irregulares en el proceso de adquisición del biodiésel B100. En abril pasado ya se había emitido otro informe en el que revela claramente que cuatro de sus altos funcionarios organizaron un proceso de adquisición de biodiésel B100, valorizado en $74,4 millones de dólares, para favorecer expresamente Heaven Petroleum Operators.

Por este caso, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su equipo especial contra “la corrupción del poder” inició una investigación contra Pedro Castillo por el tráfico de influencias en el caso Petroperú. Aunque el expediente había sido cerrado por la entonces representante del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, este, finalmente, seguirá su curso. El 5 de septiembre, el presidente de la República declarará por este tema.

Reuniones en Palacio

El gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, habría contado detalles nunca antes conocidos que contradicen al presidente de la República, Pedro Castillo.

Según un reportaje presentado por el programa “Cuarto Poder”, el empresario peruano, de origen palestino, aceptó haber concretado dos reuniones con el actual jefe de Estado antes de firmar el polémico contrato valorizado en US$ 74 millones de dólares con Petroperú.

Fiscalía investiga contrato de S/ 1 millón entre la FAP y Samir Abudayeh

El dominical presentó un informe con las declaraciones que brindó el empresario a la Fiscalía, como parte de la indagación por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, que se desarrolló el 10 de junio.“Heaven Petroleum Operators dijo que sí se reunió con el mandatario dos veces en Casa de Pizarro, el pasado 15 y 18 de octubre, en 2021″, se cita en el reportaje emitido por América Televisión.

“Cuando entré a la oficina del presidente Pedro Castillo. Él estaba parado con su sombrero y me saluda dándome la mano y me dijo ‘bienvenido, amigo’. Entonces me pidió tomar asiento y yo le agradecí por convocarme”, continúa el relato en el documento oficial al que tuvo acceso “Cuarto Poder”.

Posteriormente, el empresario de origen palestino, señala que la reunión con el presidente peruano, se suspendió por la recargada agenda del titular, pero se reprogramó para el lunes 18 octubre de 2021.

“Cuando estaba hablando, en un momento me interrumpe. Entonces me dice: ‘Amigo, verá toda la gente (…) Me interesa mucho este tema, sobre todo, la lucha contra las drogas y el sembrío de la palma’, y me preguntó si podía regresar. La reunión se agendó el lunes 18 de octubre”, precisó durante su declaración.

Samir Abudayeh agrega que, en la siguiente cita, no asistió solo, esa vez lo acompañó Gregorio Sáenz Moya, pero también aclara, que en ningún momento estuvo presente Karelim López ni el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, quienes aparecen en el registro de visitas presidenciales.

“Cuarto Poder” añade que, otro tema que levantó sospecha, es que el acompañante del empresario, fue nombrado asesor antes de que se licitara la buena pro.

SEGUIR LEYENDO