Peter Arévalo se mostró en desacuerdo por no convocar a futbolistas del Melgar en lista de Juan Reynoso

El periodista deportivo no considera válida la decisión de Juan Reynoso en su primera convocatoria (Video: ESPN PERÚ)

Peter Arévalo resaltó la polémica ausencia de los futbolistas de Melgar en la primera convocatoria de Juan Reynoso para la jornada doble de partidos amistosos en Estados Unidos frente a México y El Salvador. El periodista deportivo se mostró totalmente en contra de la decisión y las razones que el ‘Cabezón’ sustentó para justificar la elección en la exclusiva lista de jugadores nacionales. “(El entrenador de la Selección) Dice que convocarlos (a los integrantes del plantel arequipeño) sería castigar a Melgar porque tiene partidos importantes que cumplir”, indicó el comunicador, con un tono tajante en Equipo F de ESPN Perú.

“Señor Reynoso, todos los equipos tienen partidos importantes que cumplir. Melgar ya no compite a nivel Sudamericana. Bajo ese contexto, mañana más tarde, algún otro club dirá ‘oye, tengo partidos importantes, no me convoques a este jugador’. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Uno va a tener que hacerse responsable de sus palabras”, desarrolló ‘Mr. Peet’. Mientras que Erick Osores, presentador del programa televisivo, acotó el comentario. “Se puede interpretar como una ayuda a Melgar”, enfatizó.

Posterior al primer alcance de la opinión de Arévalo, el panelista siguió desarrollando su idea con la comparación de los otros clubes locales. “Cristal juega en Juliaca y no va a poder contar ni con (Alejandro) Duarte ni con (Yoshimar) Yotún. Específicamente, con Duarte. (Renato) Solís está lesionado y su tercer arquero está prestado a Coopsol. Va a tener un debutante absoluto en el arco”, agregó.

Paolo Reyna, Carlos Cáceda y demás jugadores de la plantilla 'Rojinegra' no fueron considerados para la Selección nacional pese a que Reynoso mencionó que sí estarían.

El debate iniciado por el periodista se basó en el por qué Juan Reynoso no explicó razones referidas al desgaste físico de los futbolistas del ‘Dominó' o lo relacionado al tema anímico después de la eliminación de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. “El contexto de Peter puede ser tomado de esa manera, pero el aficionado, hincha o dirigente puede tomarla así. Yo creo que hay criterio porque (Melgar) vine jugando con viaje de avión, suben y bajar”, mencionó Jorge Espejo, también panelista de Equipo F. “No todos tienen esa capacidad de poder entenderlo como lo acaba de decir Erick (Osores)”, añadió Percy Olivares. Ambos comentarios generaron la incomodidad de Arévalo que se autodenomino ‘incapaz’ en relación del debate propuesto por él mismo.

Por su parte, Pablo Lavallén, entrenador de Melgar, manifestó con seguridad que sus dirigidos serían convocados a integrar la Selección peruana absoluta. “El entrenador de la selección va a poner el ojo en Melgar porque lo ha dicho públicamente que Melgar es la bandera del fútbol peruano hoy. Eso significa que muchos jugadores van a tener su chance en la selección nacional peruana. Es un orgullo para Melgar tener 3,4 o 5 jugadores convocados”, declaró el argentino el pasado mes de agosto en conferencia de prensa.

Pablo Lavallén, técnico de Melgar, se refirió a la probable convocatoria de sus pupilos a la 'blanquirroja'.

No obstante, consideró que el llamado de Reynoso, de alguna manera, pondría en duda la efectividad de su plantel de cara a los partidos pendientes. “Seguramente esa convocatoria, esperemos que sea en los momentos correctos y que no nos afecta a nosotros para terminar de pelear lo que estamos peleando, Copa Sudamericana y torneo, pero es un orgullo como entrenador que uno tenga jugadores con potencial de selección”. Teniendo en cuenta que solo quedan los duelos de Liga 1 y la tentativa obtención del campeonato nacional, el estratega del ‘León del Sur’ finalmente podrá contar con todos sus futbolistas, por lo que las posibilidad de ganar el torneo Clausura se ampliarían.

