Miguel Araujo hizo autocrítica tras derrota de Sporting Cristal y advirtió a sus compañeros por mal momento en Liga 1: “¡Aprovechen la oportunidad!”

El defensa peruano opinó de la derrota de los 'cerveceros' ante el 'verdao' por la Copa Libertadores y lanzó un mensaje por el duro momento en Liga 1. (Video: Jax Latin Media)

La derrota de Sporting Cristal por 2-0 ante Palmeiras de Brasil en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente a la jornada 4 del grupo F de la Copa Libertadores 2026, marcó un punto de inflexión para el equipo peruano. El resultado, aunque adverso, mantiene a los ‘celestes’ con posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, los errores en defensa, que ya se arrastran desde la Liga 1, generaron dudas sobre el presente futbolístico del plantel y encendieron la autocrítica interna.

Miguel Araujo fue uno de los primeros en asumir la responsabilidad por el traspié. “Comenzamos muy bien los primeros 15 minutos, cosa que luego con el gol se nos complica y lo perdemos en las segundas pelotas”, expresó el ante la prensa, reconociendo que el orden mostrado al inicio se desmoronó tras el primer tanto brasileño.

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El zaguero nacional remarcó que detalles puntuales marcaron el destino del encuentro: “Los detalles también, que en estos partidos te matan. No todos los años juegas Copa Libertadores, así que hay que seguir. Nos quedan dos finales más y de visita, así que hay que estar preparados”.

Las anotaciones para el triunfo del 'verdao' contra los 'rimenses' en Matute. (Video: Conmebol)

Hasta el momento, Sporting Cristal es el equipo peruano con más puntos en la presente edición del torneo continental. En esa línea, el futbolista de 31 años valoró la campaña, pero advirtió sobre la jerarquía de rivales como Palmeiras: “Tenemos seis puntos y tocan seis más por disputar. Pero mira, Palmeiras que jugó la final de la Copa Libertadores el año pasado, ahora se tiró atrás sin problema. Los últimos 15 minutos tirándose atrás, defendiendo tranquilos, sin presión y nosotros atacando, queriéndole entrar por todos lados, pero no podíamos”.

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Ademas, el ‘Ministro’ recordó que también tuvo una ocasión de gol, al igual que Cristiano da Silva, pero la experiencia del conjunto brasileño fue determinante. “Ellos tranquilos, manejan muy bien el partido. Nosotros tenemos que aprender a manejar también el partido; no solamente ir como loquitos a querer atacar, porque también se juega de lado a lado y hay que tenerla un poco, empezar a manejarla como lo hacía ‘Yoshi’. Por momentos, ‘Yoshi’ agarraba la pelota y manejaba los tiempos”.

La jerarquía de Palmeiras se vio reflejada en el gol de Ramon Sosa tras un error de Rafael Lutiger. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Las posibilidades de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Pese al golpe en Matute, la campaña de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 todavía ofrece motivos para la esperanza. El elenco ‘cervecero’ suma seis puntos y aún tiene por disputar dos encuentros fuera de casa (Junior de Barranquilla y Cerro Porteño) lo que deja abierta la lucha por la clasificación a octavos de final.

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“¿Sporting Cristal puede clasificar con los partidos de visita? Sí, aunque hayamos perdido, tenemos un grupo muy fuerte. La mentalidad está al 100%. Nos toca ir y matar. Pero los detalles hay que seguir corrigiendo, y todos, no solamente los 11, porque también estamos en la Liga 1, miramos de reojo y nos está costando”, dijo Miguel Araujo.

Esa autocrítica se extendió a todo el plantel. “Creo que todos tenemos que ser autocríticos de cada uno, los que hemos jugado acá, los que hemos jugado en la liga local y seguir avanzando”, sostuvo.

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Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 previo al Junior de Barranquilla vs Cerro Porteño.

Miguel Araujo sobre el cambio entre Liga 1 y Copa Libertadores

La diferencia de rendimiento entre los partidos continentales y los encuentros de la Liga 1 fue otro de los focos del análisis de Miguel Araujo, quien le dedicó un mensaje a sus compañeros de Sporting Cristal por el mal momento en el Torneo Apertura.

“¿Situación diferente en Copa Libertadores a Liga 1? En principio no jugamos los mismos. Y a los chicos que se les da la oportunidad en la liga, tienen que aprovechar al máximo, para eso se les da la oportunidad. Creo que les está costando, no sé, un tema de confianza, de preparación, no lo sé, pero la autocrítica tiene que estar de cada uno”, reflexionó.

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El próximo reto de los ‘bajopontinos’ será ante Alianza Lima, un duelo que puede marcar la recuperación anímica del grupo o profundizar las dudas. Araujo fue enfático sobre la actitud a tomar: “Ahora toca descansar. Ya mañana (hoy) cambiaremos el chip. Hay que ver algunas cositas por mejorar”.