Juan Reynoso aclaró que no existe ninguna decisión que favorezca a ciertos clubes con liberación de jugadores

El director técnico de la Selección aclaró que su hubo diálogo con los clubes y sus dirigentes en relación al cruce de tiempos (Video: FPF Play)

Juan Reynoso ha sido tema de coyuntura durante los últimos días en relación a su convocatoria para los partidos amistosos. Recientemente, se tomó la decisión de liberar a los dos porteros suplentes Alejandro Duarte y José Carvallo para que puedan jugar con sus clubes el fin de semana previo al viaje a Estados Unidos. Según el estratega, desde su equipo de trabajo se ha mantenido diálogo con Sporting Cristal y Universitario de Deportes, respectivamente, para elegir la mejor alternativa y no perjudicar a ninguna escuadra.

“Si yo he ido a los clubes a tender puentes, yo no me puedo subir a mi caballo y mirar a todos por arriba y no entablar un diálogo en el sentido de ponerme en la situación de Roberto (Mosquera). Él me explicó la coyuntura que tienen con los porteros en Sporting Cristal, y sobre eso fuimos afinando los detalles con Juan Carlos (Oblitas). Tratar de ser equitativos, no justos”, inició el ‘Ajedrecista’ para los medios locales presente en la conferencia de prensa.

José Carvallo y Alejandro Duarte podrán defender a sus equipos en el campeonato local este fin de semana.

Con la intención de no incomodar el transcurso de lo acontecido en la liga local, se dio por sentado que no solo saldría el guardameta ‘rímense’, sino también el titular de la ‘U’. “En ese afán, para que no hayan malos entendidos, si estamos dándole la libertad a (Alejandro) Duarte, por qué no también a (José) Carvallo”, señaló Reynoso

“Es entre empatía, congruencia, criterio que todos ganemos. Hoy esto se da porque es una situación atípica. Es una fecha FIFA pero de amistosos. Si fuera partido oficial, que no les quede duda que la Selección será prioridad. Pero se sumaron dos cosas: fecha FIFA amistosa y encima se juega sábado. Si hubiese sido jueves, hubiéramos revisado mejor la situación”, agregó Reynoso a la detallada explicación.

Finalmente, volvió a resaltar cuáles son las verdaderas intenciones desde la institución y el equipo de trabajo comandado por él. “Aquí vinimos a tender puentes, a que todos nos entendamos, que todos cedamos. El que va a ganar es el fútbol peruano, ni ABC ni la Federación. Queremos que todos estén tranquilos y que sepan que no estamos tomando decisiones por favorecer, sino por no perjudicar. Ojalá lo puntualicen”, enfatizó el estratega nacional con el fin de aclarar y no generar más polémica en los medios de comunicación ni en la afición ‘Bicolor’.

