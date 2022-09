Sofía Franco niega haber agredido a mujer en karaoke: “No se ve que soy agresiva”

Sofía Franco reconoce que tuvo un conflicto en karaoke pero dice que no fue agresiva. (Instagram)

Sofía Franco se pronunció con respecto a la denuncia que le hizo una mujer que acudió al mismo karaoke que la exconductora de televisión y señaló que fue agredida por ella al intentar grabarla con el celular y pedirle que se retire del box del local.

La expareja de Álvaro Paz de la Barra indicó en una entrevista a un diario local que si hubo un conflicto de ambas partes, pero en ningún momento fue agresiva con la mujer. Inclusive culpa a la administración del local por no saber manejar la situación.

“El viernes 9 de septiembre me acerqué al Karaoke de la avenida Aviación, canté y compartí con mi mejor amiga, cuando a partir de las 11 de la noche un grupo de mujeres irrumpió en nuestro espacio, a lo que nosotras respondimos y se generó un momento de agresión y conflicto entre ambas partes, donde claramente el local no supo manejar la situación y ha permitido que esto llegue a mayores”, contó detalladamente en una entrevista al diario Trome.

Asimismo, Sofía Franco comentó que tomará medidas legales y denunciará al local ante Indecopi, ya que se sintió maltratada. “Lamento lo sucedido, pero esto lo está viendo mi abogado porque pasará a manos de Indecopi por maltrato al usuario”, puntualizó.

Por otro lado, con respecto al estado de ebriedad en que se habría encontrado en dicho incidente, la expresentadora de televisión lo descartó totalmente. “Para nada, nunca se ve que soy agresiva. Así es, gente problemática hay en todos lados”, explicó.

Además, se le consultó si este penoso incidente perjudicaría su imagen en la carrera de actriz que está iniciando en México. Franco indicó que no y que en los próximos días estaría viajando hacia ese país para concretar sus proyectos en la actuación.

“Nada cambiará mi estado de felicidad, gracias a los preocupados. Ahora llego a retomar todo, ya les iré contando”, explicó.

Sofía Franco es acusada de agredir a joven en karaoke de San Borja. (Instagram)

Víctima cuenta la agresión que sufrió por parte de Sofía Franco

Pero, ¿qué pasó el día del Karaoke?, la mujer identificada como Daniela Villacorta contó con lujos de detalles al programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ que la aún esposa del alcalde de La Molina no toleró que ella ingrese al box en el que se encontraba junto a sus amigas. Asimismo, al ver que tenía un celular en la mano y querer grabar el incidente, la rubia no le habría gustado eso y no dudó en lanzarse sobre ella para quitarle el móvil.

La denunciante también señaló que entró al box en el que se encontraba Sofía Franco junto a sus amistades porque ella tenía una reserva hecha, el cual no se cumplió debido a que la exanimadora en todo momento se negaba a abandonar el lugar.

“Ellas estaban borrachas, se les notaba y le pregunto: ‘¿Qué ha pasado?’ Porque yo hasta ese momento pensaba que simplemente su reserva se había alargado, no se habían dado cuenta... y me empieza a decir: ‘Tus amigas son unas malcriadas, que me han insultado, me han atacado’. Mis amigas estaban completamente tranquilas, ninguna había tomado nada, me pareció súper extraño y ellas estaban bien agresivas”, dijo.

Sofía Franco es acusada de haber agredido a mujer: “Me ha golpeado la cara con su mano”. | Willax Tv.

La víctima relató que se encontraba bastante molesta con la actitud de Sofía Franco, pues ella no quería dejar el lugar porque tenía temor a que los asistentes al local la grabaran en la situación que se encontraba.

Daniela Villacorta sostuvo que el peor momento llegó cuando Sofía Franco intentó quitarle el celular a la fuerza, llegando a lastimarle el rostro para conseguir dicho objetivo, el cual finalmente no habría podido realizar debido a que sus amigas también interfirieron.

“Se para y se me tira encima y me grita: ‘No, por qué me filmas, tú no filmas’. Y se me tira encima y me va a pegar, de hecho, me ha golpeado la cara con su mano, no me pegó más porque el mozo la ha detenido. Ella estaba completamente borracha, al salir se ha caído, se ha sacado la mie... súper agresivas las dos, estaban fuera de la realidad”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO