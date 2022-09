Sofía Franco es acusada de haber agredido a mujer: “Me ha golpeado la cara con su mano”. | Willax Tv.

Sofía Franco se encuentra envuelta en un nuevo escándalo. Esta vez, la exconductora de televisión es acusada de haber agredido a una mujer en un karaoke. La víctima se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ para contar detalles de la agresión que sufrió el último fin de semana.

De acuerdo a Daniela Villacorta, la aún esposa del alcalde de La Molina no toleró que ella ingrese al box en el que se encontraba junto a sus amigas. Asimismo, al ver que tenía un celular en la mano, la rubia no habría dudado en lazarse sobre ella para quitarle este objeto.

La denunciante también señaló que entró al box en el que se encontraba Sofía Franco junto a sus amistades porque ella tenía una reserva hecha, el cual no se cumplió debido a que la exanimadora en todo momento se negaba a abandonar el lugar.

“Ellas estaban borrachas, se les notaba y le pregunto: ‘¿Qué ha pasado?’ Porque yo hasta ese momento pensaba que simplemente su reserva se había alargado, no se habían dado cuenta... y me empieza a decir: ‘Tus amigas son unas malcriadas, que me han insultado, me han atacado’. Mis amigas estaban completamente tranquilas, ninguna había tomado nada, me pareció súper extraño y ellas estaban bien agresivas”, dijo.

La víctima relató que se encontraba bastante molesta con la actitud de la expareja de Álvaro Paz de la Barra, pues ella no quería dejar el lugar porque tenía temor a que la grabaran en la situación que se encontraba.

“Entro para decirle ya a ver, me están diciendo que si nos movemos vas a salir, perfecto, yo ya estaba molesta en ese momento y le dije: ‘Tev voy a dar 5 minutos... si en 5 minutos no sales ya’. O sea me apodero del box y fue”, añadió.

Daniela Villacorta sostuvo que el peor momento llegó cuando Sofía Franco intentó quitarle el celular a la fuerza, llegando a lastimarle el rostro para conseguir este objetivo, el cual finalmente no habría podido realizar debido a que sus amigas también interfirieron.

“Se para y se me tira encima y me grita: ‘No, por qué me filmas, tú no filmas’. Y se me tira encima y me va a pegar, de hecho, me ha golpeado la cara con su mano, no me pegó más porque el mozo la ha detenido, creo que la amiga entró un poquito en razón, ella estaba completamente borracha, al salir se ha caído, se ha sacado la mie... súper agresivas las dos, o sea mira honestamente, no me sorprendería que hayan estado en otra cosa porque estaban completamente idas, agresivas, fuera de la realidad”, sentenció.

Sofía Franco está separada de Álvaro Paz de la Barra. (Foto: América TV)

Sofía Franco evita pronunciarse

Al conocer la denuncia que hicieron en contra de Sofía Franco, el programa ‘Amor y Fuego’ fue a buscar la versión de la exconductora de televisión, para saber si era real lo que contó Daniela Villacorta.

Sin embargo, pese a la insistencia de la reportera, la aún esposa del alcalde de La Molina evitó referirse al tema y prefirió guardar silencio, por lo que parece que el tema lo manera por la vía legal.

