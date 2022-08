Sheyla Rojas: ¿A qué se dedica mientras vive en México con su novio Sir Winston?

Sheyla Rojas confiesa a qué se dedica desde que se mudó a México. América TV

Sheyla Rojas acaba de cumplir 35 años y con ello diversos aspectos de su vida han cambiado, entre ellos su trabajo. Y es que, como se recuerda, la modelo viajó a México por diversión en el 2020 y terminó quedándose tras conocer a quien ahora es su novio, Luis Miguel Galarza Muro.

Pero, desde que se quedó en el país del norte, mucho se ha hablado sobre a lo que se dedica y es que en Perú trabajaba como conductora de televisión y con su propia marca de jean. Lo último que se supo de la ‘Leona Loca’ era que hacía publicidad en sus redes sociales, dónde los montos por historia en Instagram ascendían a los 1500 soles.

Sin embargo, la tarde del 31 de agosto, la expareja de Antonio Pavón se conectó con ‘En Boca de Todos’ y reveló algunos detalles de su celebración de cumpleaños. Por otro lado, evidenciaron los lujos que ahora posee, que tienen a ser con marcas de renombre.

Frente a ello, Vanessa Terkes no dudó en consultarle a Sheyla Rojas si actualmente se encontraba trabajando, pues causó curiosidad que no se le conozca algún empleo y luzca grandes marcas. De inmediato, la modelo sorprendió con su sincera respuesta.

“No (estoy trabajando), yo la verdad es que he trabajado toda mi vida, he trabajado desde chiquita he vendido zapatillas, he estudiado y he trabajado a la vez, pero pues en esta etapa de mi vida no estoy trabajando y estoy viviendo una etapa nueva, ser una ama de casa y lo estoy disfrutando porque era algo que siempre quise”, confesó al inicio.

Sheyla Rojas revela a que se dedica en México. (Instagram)

Incluso, aseguró que siempre quiso ser ama de casa en algún momento de su vida por lo que considera que este fue el momento preciso en el que le sucedió. Reveló que siempre deseó disfrutar de su casa, los vecinos y la familia.

“Estoy disfrutando este momento, yo hace muchísimo tiempo, cuando trabajaba en televisión, siempre pedía vivir tranquila, tener una vida privada, disfrutar de mi casa de la vecindad. Para mí era igual un lunes que un domingo, porque yo trabajaba, grababa y aparte tenía a mi hijo, tenía un ritmo bien agitado y yo siempre decía que quería disfrutar de mi casa, disfrutar de ser ama de casa también”, confesó.

Sin embargo, aclaró que pese a no tener trabajo en este momento, siente que es una mujer independiente porque si lo ha ahecho antes. Pero ahora se ha dado un tiempo para disfrutar de su casa, cocinar y estar pendiente de cada rincón de su hogar con ‘Sir Winston’.

“Obviamente me gusta ser una mujer independiente porque toda mi vida he trabajado, nunca he necesitado. Tengo chicas que me ayudan pero yo cocino, limpio y me dedico a atender a la casa también”, finalizó la exchicareality.

